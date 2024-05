Regione/ Presentate le modifiche alla LR. n.27

La Giunta regionale ha presentato una proposta di legge -contraddistinta con il n. 27- concernente: “Abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021) e della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 9 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2022). Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 4 (Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019” e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”)”.

Il disegno di legge, come si spiega nella relazione di accompagnamento alla delibera della Giunta regionale che l’approva e lo propone al Consiglio regionale, mira a dare attuazione alla sentenza n. 58 del 6 febbraio 2024 della Corte costituzionale che ha definito il giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021), promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iniziativa legislativa è stata prontamente assegnata dal Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, alla Prima Commissione permanente che, dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’Aula per le determinazioni conclusive.