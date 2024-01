Regione Molise: nuovo assetto organizzativo, istituita anche la Direzione generale

La Giunta regionale del Molise ha dato il via al nuovo assetto organizzativo dell’Ente.

Tra le novità, l’istituzione della Direzione generale, il riassetto complessivo delle strutture dirigenziali (Servizi) raggruppate per aree funzionali per un massimo di cinque, che verranno coordinate da altrettanti dirigenti, fatta eccezione per le strutture autonome della Presidenza della Giunta che, per la peculiarità delle rispettive funzioni istituzionali, sono alle dirette dipendenze del governatore Francesco Roberti.

Inoltre, in attuazione del Piano di rientro della sanità, ai fini organizzativi e di coordinamento delle attività, restano confermati la funzione di Direzione generale in materia di sanità e il relativo incarico di direttore generale.