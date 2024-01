Regione/ Il sindaco Alessandro Amoroso, nominato commissario della Comunità Montana Centrale

Con decreto n.64 ( modificato con nuovo atto del 2024) Il Presidente Roberti ha prorogato gli incarichi dei commissari delle comunità montane del Molise fino al 30 aprile 2024, confermando Carlo Perrella (Fortore Molisano), Pompilio Sciulli (Centro Pentria, Alto Molise, del Volturno e Sannio), Giovancarmine Mancini (Trigno Medio Biferno), e nominando Alessandro Amoroso (Molise Centrale).

La dichiarazione del primo cittadino di Petrella, Amoroso: ” L’incarico mi onora, per la fiducia ricevuta. La Comunità Montana Centrale è proprietaria della discarica di Montagano che, come noto, ha una serie di problematiche da risolvere in relazione al suo esaurimento. Come sempre mi impegnerò per non deludere le aspettative della Giunta Regionale e dei 57 comuni che vi conferiscono i rifiuti”.