Regione/I n Commissione Pari Opportunità entra Francesco Angeli, ex vicepresidente di Arcigay

C’è anche Francesco Angeli, ex vicepresidente di Arcigay, tra le nomine della nuova Commissione per la Parità e le Pari Opportunità della Regione Molise, che da questa legislatura prevede la possibilità di una rappresentanza della comunità LGBT+ direttamente in commissione.

Francesco Angeli, originario di Campobasso, è tra gli organizzatori delle edizioni 2018, 2019 e 2023 del Molise Pride, oltre che attivista storico di Arcigay dove ha ricoperto le cariche di Presidente di Arcigay Roma dal 2017 al 2023, nonché di Vicepresidente Nazionale tra il 2022 e il 2023.