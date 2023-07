Regione/ Giunta, “C’è” due senza tre

di Stefano Manocchio

Alla fine a furia di ridimensionare, la nuova Giunta regionale del Molise partirà con un ‘quorum’ da piccolo Comune. Francesco Roberti, quindi decide di partire in sordina e il Dpgr n.36 di nomina degli assessori contiene solo due nomi: Gianluca Cefaratti de ‘Il Molise che vogliamo’, che avrà delega a Bilancio, finanza e patrimonio, politiche del lavoro, Politiche sociali, terzo settore, politiche per l’immigrazione e Michele Marone della Lega (assessore esterno) a cui spetterà la delega ai Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture, sistema idrico integrato, demanio regionale.

Si nota come mancano i nomi dei grandi potatori di voti, ad iniziare da Salvatore Micone e gli altri di Fratelli d’Italia e Foza Italia, ma anche quelli della lista di appoggio al presidente Roberti. Si tratta di partire per approvare il bilancio e la nomina del Presidente del Consiglio regionale, per poi procedere all’allargamento dell’esecutivo, per portarlo presumibilmente a cinque componenti.

Al momento ci sarebbero due diatribe: una tutta interna al partito della Meloni e l’altra tra questa sigla politica e Forza Italia; l’incontro tra Giovanni Donzelli e Claudio Lotito dovrebbe essere decisivo.

Il nodo è sulla presidenza del Consiglio regionale, che finora sembrava essere appannaggio esclusivo di Fratelli d’Italia, con lo scontro politico tra Quintino Pallante e Michele Iorio e che invece andrebbe verso un discorso del tipo “una poltrona per tre” con una opzione anche per Nicola Cavaliere. Non è un nodo da poco e coinvolge anche l’utilizzo del metodo da usare per tutti gli incarichi. Fratelli d’Italia è il primo partito, non esprime l’appartenenza di Francesco Roberti (che è in quota a Forza Italia) e vuole rappresentanza piena in una giunta che può essere al massimo a cinque: perciò l’importanza della presidenza del Consiglio regionale. Cavaliere dal canto suo rivendica una lunga militanza politica nel centro destra sempre con buoni risultati e vuole presentare il contro; i suoi ‘oppositori’ fanno notare che ha avuto la sua opportunità, con la candidatura al Senato della Repubblica, ma non è stato eletto, quindi ora potrebbe accettare di fare il consigliere ‘semplice’ o al massimo il vicepresidente del Consiglio regionale o il Segretario. Quindi la partita resterebbe tra Pallante e Iorio, ognuno con sponsor accreditati a livello nazionale.

Seconda questione: le deleghe agli ‘altri’. La lista del presidente, tramite Fabio Cofelice, ha fatto sapere di meritare “pari dignità”: ha espresso due consiglieri regionali e ora vuole incassare l’incarico. In un calcolo ‘normale’ il discorso non fa una piega, visto che l’altra civica, ‘Il Molise che vogliamo’ ha avuto la delega.

A questo punto scende il campo il famoso manuale Cencelli, che in un caso del genere calcola il presidente della Giunta con quotazione ‘4’ e quello del Consiglio regionale con ‘3’: vuol dire che i partiti che li rappresentano devono poi essere fortemente ridimensionati nell’assegnazione delle deleghe. Il partito di Roberti, quindi, avendo il presidente non potrebbe pretendere altro. Tutti, quindi, sono in campo, compreso Vincenzo Niro che dalla sua ha un curriculum pluriennale e ogni volta riesce ad essere eletto, stavolta migliorando anche di molto il numero di preferenze.

E’ tutto in ‘fieri’ e ci sono da assegnare ancora gli incarichi per l’Ufficio di Presidenza e le quattro commissioni permanenti. Siamo agli inizi e gli sviluppi saranno definiti breve.