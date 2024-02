Regione/audizione da parte della IV Commissione della struttura commissariale sul POS 2023-2025

Presieduta dal suo Presidente, Nicola Cavaliere, si è riunita nel pomeriggio di ieri la Quarta Commissione permanente che ha audito il Commissario, Marco Bonamico, e del sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione Molise.

Il Presidente Cavaliere introducendo i lavori ha ricordato come l’audizione odierna si svolga ottemperando ad un impegno specifico conferito alla Commissione dalla Conferenza di Presidenti dei Gruppi consiliari, per comprendere le strategie e le linee di intervento del Programma Operativo Sanitario 2023–2025 messo a punto dalla struttura Commissariale.

Sono quindi seguiti gli interventi del Commissario Bonamico e del sub Commissario Di Giacomo che hanno ricordato come il Programma operativo 2023-2025, redatto in successione con quello 2022-2024, sia stato impostato con il supporto dell’Agenas, e tenendo presente, tra le altre cose, l’opportunità della riduzione della mobilità passiva. Il tutto -è stato ancora evidenziato- recependo le indicazioni dei Ministeri affiancati e al fine di concorrere alla realizzazione dei 29 obiettivi fissati dal Governo ed in coerenza con le risorse finanziarie ed umane disponibili.

In particolare, il POS 2023-2024 è stato illustrato dal Sub Commissario Di Giacomo sia negli obiettivi strategici che si prefigge che nella sua articolazione operativa.

Sono seguite una serie di domande da parte dei diversi Consiglieri regionali presenti, alle quali hanno fornito risposta sia il Commissario Bonamico che il sub Commissario Di Giacomo.

Chiudendo i lavori il Presidente Cavaliere ha ringraziato la struttura Commissariale per le informazioni fornite e per le puntuali risposte seguite alle domande dei diversi Consiglieri. Elementi questi che saranno utili a tutta l’Assise -ha detto- per il confronto che si appresta a fare per la seduta del 14 febbraio prossimo.