Regione/Attesa per la nomina dei componenti di Giunta. Roberti conferma: rinnovamento

Dopo la proclamazione degli eletti, si attende che il neo presidente Roberti annunci i componenti di Giunta. Già dalla tornata elettorale parlò di un cambio, volti nuovi in Giunta, anche se la maggior parte degli eletti sono rinnovi, ma evidentemente intendeva nessuno della Giunta Toma. Presenza femminile in Giunta? Voci di corridoio farebbero pensare di si. Ma come sempre, dopo la riunione di maggioranza per la scelta del presidente del consiglio, e anche qui voci di corridoio hanno fatto il nome di Quintino Pallante, attendiamo l’ufficialità direttamente dagli uffici regionali.