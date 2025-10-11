Regione/Approvato acquisto e ristrutturazione della Sede di Campobasso dei Centri per l’Impiego

Il Consiglio Regionale del Molise ha approvato l’autorizzazione all’acquisto e alla ristrutturazione della Sede di Campobasso dei Centri per l’Impiego di proprietà dell’Amministrazione provinciale.

L’atto recepisce la deliberazione di Giunta regionale n. 359 del 18 luglio 2024 con la quale era stata approvata la proposta di “Piano regionale di potenziamento dei CPI” con l’assegnazione di fondi nazionali e del PNRR per complessivi €. 2.144.622,79 per portare a compimento il programma di acquisto e ristrutturazione dell’immobile di Piazza Molise.

Il provvedimento fa seguito a precedenti atti con i quali si era provveduto a individuare, acquisire e ammodernare le nuove sedi del Centri per l’Impiego di Termoli e Isernia.



L’acquisizione e la ristrutturazione dell’immobile di Piazza Molise consentirà alla Regione Molise di avere un “polo del lavoro” in cui troveranno adeguati spazi anche il Servizio Politiche per l’Occupazione e l’Agenzia Regionale Molise Lavoro, attualmente dislocati in altre strutture, consentendo risparmi annuali al bilancio regionale quantificabili in oltre 200.000 euro.

Piena soddisfazione per il risultato raggiunto ha espresso l’Assessore al Lavoro Gianluca Cefaratti: “oltre evidenti benefici alle casse regionali, ci saranno evidenti vantaggi a favore dei cittadini e delle imprese del territorio. A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione che garantiranno ai dipendenti ambienti sicuramente più idonei rispetto al recente passato”.



L’acquisto garantirà alle casse dell’Amministrazione Provinciale di Campobasso la somma di €. 751.650,00 così come da perizia tecnica di stima fatta propria dal Consiglio provinciale lo scorso luglio.