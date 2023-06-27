Regionali/ Voti di liste e preferenze di tutti i candidati

Di seguito le preferenze di liste e di tutti i candidati, partendo dalle più votate.
FRATELLI D’ITALIA 26.516 voti (18,85%)
MICONE SALVATORE 4.721
PALLANTE QUINTINO VINCENZO 3.215
D’EGIDIO ARMANDINO DETTO ARMANDINO 2.713
IORIO ANGELO MICHELE 2.706
ROMAGNUOLO AIDA DETTA AIDA 2.586
ANTONACCI BARTOLOMEO DETTO LEO 1.477
LEGGIERI ALFONSO 1.407
VALVONA MARCO 1.346
SCARABEO MASSIMILIANO 1.250
TRAVAGLINI TANIA 1.029
DITRI ANTONIO DETTO TONINO D’ITRI 969
CICIOLA SILVANA 966
SCUNCIO ELEONORA 921
TEDESCHI COSMO 590
CECANESE GIANFEDERICO 504
COCOMAZZI MARIA GRAZIA 425
GIACCI STEFANIA 363
PADUANO LUCIANO FIORAVANTE 361
FRATE ANNA 352
CIOLFI MARIA DETTA MARIOLINA 343
PARTITO DEMOCRATICO 16.910 voti (12,02%)
FANELLI MICAELA 3.091
FACCIOLLA VITTORINO 3.090
SALVATORE ALESSANDRA 1.736
TRIVISONNO GIUSEPPE DETTO GIOSE 1.548
VENITTELLI LAURA 1.388
PAGLIONE CANDIDO 1.385
BUONO STEFANO 1.070
TOTARO FRANCESCO 1.022
RENZI ANTONIETTA 915
CHIERCHIA BIBIANA 783
GENOVESE CARMELINA 644
VENEZIALE CARLO 622
VIGILANTE MANUELA 612
FERRARA LEA 563
BELLOTTI MARIO 561
SCIULLO ENRICA 447
NAGNI PIERPAOLO 410
SARACINO ANNA MICHELINA 374
MAZZA VANDA 352
D’ANTONIO GIULIA 216
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER IL MOLISE 16.876 voti (12,00%)
CAVALIERE NICOLA 3.204
DI LUCENTE ANDREA 3.179
DI BAGGIO ROBERTO 3.145
CALENDA FILOMENA DETTA MENA 1.894
CAMMILLERI FRANCESCO DETTO GIANFRANCO 1.363
COTUGNO VINCENZO 1.260
DALL’OLIO LINDA DETTA LINDA 1.156
PALOMBO SANDRA 786
MOSCARDINO PAOLA 629
DE GUGLIELMO FERNANDA 518
MOTTOLA GIUSEPPE 346
DE TOMA SONIA 241
GIANGIACOMO ANTONELLA DETTA ANTONELLA 186
CAMPOLIETI TRACY 176
ORLANDO ROBERTA 163
VALIANTE ROSANNA 109
GALLO ENZO 56
LIMONGI VINCENZO 27
SANTORO GIOVANNI 18
CHIARIZIA PASQUALE 9
IL MOLISE CHE VOGLIAMO 13.921 voti (9,90%)
PASSARELLI STEFANIA 3.149
CEFARATTI GIANLUCA 2.746
FABRIZIO RAIMONDO DETTO RAIMONDO 1.832
BONOMOLO GIUSEPPE 1.028
LUCENTEFORTE MARIO 1.018
GIORGETTA GIOVANNI EMILIO 985
COLARUSSO PASQUALE DETTO LINO 935
DI BIASE MARIANGELA 605
MARGIOTTA SERGIO 523
CASTELLI ELISEO 513
IANNETTA MICHELINA DETTA MICHELA 505
ANTENUCCI MARIA 467
ROBECCHI FERNANDO DETTO ENZO 406
CALLEO DOMENICO 325
MARRONI GIULIA 297
SCURTI ORESTE 273
DI PAOLO MARIA 204
LATTANZIO NUNZIATA DETTA NUNZIA 175
DI CICCO MONICA 89
VARLESE FILOMENA DETTA MENA 20
NOI MODERATI 10.514 voti (7,48%)
COFELICE FABIO 2.660
DI PARDO ROBERTO 1.696
AMOROSO ANGELA 1.281
FAIELLA SALVATORE 1.224
DEL BORRELLO FIORENZA 652
CRISTOFANO PASQUALINA 599
CIRULLI PAOLO 522
PAOLUCCI GIANFRANCO 487
FRATANGELO ENRICO 381
TRISCARI CARMELA 347
NAZARENI IOLANDA 338
PALUMBO PASQUALE 311
CURATOLO LAURA 212
LA GINESTRA ROSA 176
CAPORICCI ROBERT 136
GIORDANO FRANCESCO 112
DI TULLIO MICHELE 100
MUSACCHIO EMILIO 65
TAVANI COSTANTINA 10
BIONDI LUIGI 3
MOVIMENTO CINQUE STELLE 9.966 voti (7,09%)
GRECO ANDREA 2.280
PRIMIANI ANGELO 1.235
DI MICHELE NICOLINO DETTO NICK 720
CRETELLA SIMONE 674
DE NOTARIIS ANNARITA 612
BALDUCCI OTTAVIO ANTONIO 387
PILLA MARIELLA 373
DEL GESSO EMANUELA 367
NOLA VITTORIO 308
DI BIANCO MARIA LUISA 301
DEL MIRTO MARIA DETTA MARICA 288
DI GIORGI AUGUSTA 260
FALLICA MATTEO 237
RAINONE ANNALISA 223
DI PALMA RICCARDO 192
DE CHIRICO FABIO 166
ANGELI FRANCESCO 158
BOTTERI GIULIO 144
EVANGELISTA ROSANNA 82
POPOLARI PER L’ITALIA 9.637 voti (6,85%)
NIRO VINCENZO 2.511
FERRAZZANO VINCENZO 1.964
TERRIACA DONATO 1.183
LOMBARDI GIACOMO 965
SCASSERRA MICHELE 759
MATTICOLI MARIA ANTONELLA 729
FASOLINO CARLA 712
DI LALLA GIUSI DETTA GIUSY 439
DE CAPRIO SIMONA 413
ALTIERI CORRADO 369
MARCOVECCHIO LORENZO 265
ROSSI ALESSANDRA 263
MAZZEI GIANFRANCO 150
FERRANTE GIUSEPPE 146
D’ANDREA GIOVANNA 121
CENTRACCHIO EMANUELA 104
LUCIANI PASQUALE 83
VERRECCHIA ALBERTO 83
ROMAGNUOLO ANNA 68
SENESE GIULIANO 65
LEGA PER SALVINI PREMIER 8.425 voti (5,99%)
SABUSCO GUIDO MASSIMO 1.787
CORALLO PASQUALE 1.461
ROCCHIA NICOLA SEBASTIANO PIO 1.344
COLACI RITA LISIA 831
ROSSI ARNALDO 577
FRARACCIO BRUNO 521
SABATINI ROMEO 520
MARTINELLI TIZIANA 377
SCARANO VINCENZO 340
PAOLOZZI LOREDANA 294
TRAMONTANO LUCIA 279
PETRONI LUIGI ANTONIO 174
MASTRANGELO GIOVANNI 90
DI PILLA FEDERICA 83
FARINACCI MARIA 57
VALENTE ILENIA 56
PERRELLA NICOLINO 47
DI IORIO ANTONELLO 46
IZZI BAMBINA 4
DI ROCCO MARTINO 3
COSTRUIRE DEMOCRAZIA 8.072 voti (5,74%)
ROMANO MASSIMO 1.954
TEDESCHI ANTONIO 1.706
CICCARELLA DOMENICO 1.253
IACOVINO VINCENZO ROSARIO DETTO ENZO 1.064
PASTORE LUCIO 637
TERZANO PIETRO DETTO PIERPAOLO 425
D’AVERSA ANGELA 366
TESTAMENTO ROSA ALBA 306
MILANESE ANNA 276
IOCCA ANNARITA 176
D’ILIO FABIO DETTO ARDINI 155
EMANUELE MARTINA 142
CAVEDO NICOLÒ 107
MENICHILLI ROSALBA 106
TARASCO CARMINE DETTO NUCCIO 105
PIZZI VIVIANA 79
SEMPREVIVO GIUSEPPINA 76
PIZZUTO ANTONIO 58
GALANTE MARIA PIERA 32