Regionali/ Voti di liste e preferenze di tutti i candidati

Di seguito le preferenze di liste e di tutti i candidati, partendo dalle più votate.

FRATELLI D’ITALIA 26.516 voti (18,85%)

MICONE SALVATORE 4.721

PALLANTE QUINTINO VINCENZO 3.215

D’EGIDIO ARMANDINO DETTO ARMANDINO 2.713

IORIO ANGELO MICHELE 2.706

ROMAGNUOLO AIDA DETTA AIDA 2.586

ANTONACCI BARTOLOMEO DETTO LEO 1.477

LEGGIERI ALFONSO 1.407

VALVONA MARCO 1.346

SCARABEO MASSIMILIANO 1.250

TRAVAGLINI TANIA 1.029

DITRI ANTONIO DETTO TONINO D’ITRI 969

CICIOLA SILVANA 966

SCUNCIO ELEONORA 921

TEDESCHI COSMO 590

CECANESE GIANFEDERICO 504

COCOMAZZI MARIA GRAZIA 425

GIACCI STEFANIA 363

PADUANO LUCIANO FIORAVANTE 361

FRATE ANNA 352

CIOLFI MARIA DETTA MARIOLINA 343

PARTITO DEMOCRATICO 16.910 voti (12,02%)

FANELLI MICAELA 3.091

FACCIOLLA VITTORINO 3.090

SALVATORE ALESSANDRA 1.736

TRIVISONNO GIUSEPPE DETTO GIOSE 1.548

VENITTELLI LAURA 1.388

PAGLIONE CANDIDO 1.385

BUONO STEFANO 1.070

TOTARO FRANCESCO 1.022

RENZI ANTONIETTA 915

CHIERCHIA BIBIANA 783

GENOVESE CARMELINA 644

VENEZIALE CARLO 622

VIGILANTE MANUELA 612

FERRARA LEA 563

BELLOTTI MARIO 561

SCIULLO ENRICA 447

NAGNI PIERPAOLO 410

SARACINO ANNA MICHELINA 374

MAZZA VANDA 352

D’ANTONIO GIULIA 216

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER IL MOLISE 16.876 voti (12,00%)

CAVALIERE NICOLA 3.204

DI LUCENTE ANDREA 3.179

DI BAGGIO ROBERTO 3.145

CALENDA FILOMENA DETTA MENA 1.894

CAMMILLERI FRANCESCO DETTO GIANFRANCO 1.363

COTUGNO VINCENZO 1.260

DALL’OLIO LINDA DETTA LINDA 1.156

PALOMBO SANDRA 786

MOSCARDINO PAOLA 629

DE GUGLIELMO FERNANDA 518

MOTTOLA GIUSEPPE 346

DE TOMA SONIA 241

GIANGIACOMO ANTONELLA DETTA ANTONELLA 186

CAMPOLIETI TRACY 176

ORLANDO ROBERTA 163

VALIANTE ROSANNA 109

GALLO ENZO 56

LIMONGI VINCENZO 27

SANTORO GIOVANNI 18

CHIARIZIA PASQUALE 9

IL MOLISE CHE VOGLIAMO 13.921 voti (9,90%)

PASSARELLI STEFANIA 3.149

CEFARATTI GIANLUCA 2.746

FABRIZIO RAIMONDO DETTO RAIMONDO 1.832

BONOMOLO GIUSEPPE 1.028

LUCENTEFORTE MARIO 1.018

GIORGETTA GIOVANNI EMILIO 985

COLARUSSO PASQUALE DETTO LINO 935

DI BIASE MARIANGELA 605

MARGIOTTA SERGIO 523

CASTELLI ELISEO 513

IANNETTA MICHELINA DETTA MICHELA 505

ANTENUCCI MARIA 467

ROBECCHI FERNANDO DETTO ENZO 406

CALLEO DOMENICO 325

MARRONI GIULIA 297

SCURTI ORESTE 273

DI PAOLO MARIA 204

LATTANZIO NUNZIATA DETTA NUNZIA 175

DI CICCO MONICA 89

VARLESE FILOMENA DETTA MENA 20

NOI MODERATI 10.514 voti (7,48%)

COFELICE FABIO 2.660

DI PARDO ROBERTO 1.696

AMOROSO ANGELA 1.281

FAIELLA SALVATORE 1.224

DEL BORRELLO FIORENZA 652

CRISTOFANO PASQUALINA 599

CIRULLI PAOLO 522

PAOLUCCI GIANFRANCO 487

FRATANGELO ENRICO 381

TRISCARI CARMELA 347

NAZARENI IOLANDA 338

PALUMBO PASQUALE 311

CURATOLO LAURA 212

LA GINESTRA ROSA 176

CAPORICCI ROBERT 136

GIORDANO FRANCESCO 112

DI TULLIO MICHELE 100

MUSACCHIO EMILIO 65

TAVANI COSTANTINA 10

BIONDI LUIGI 3

MOVIMENTO CINQUE STELLE 9.966 voti (7,09%)

GRECO ANDREA 2.280

PRIMIANI ANGELO 1.235

DI MICHELE NICOLINO DETTO NICK 720

CRETELLA SIMONE 674

DE NOTARIIS ANNARITA 612

BALDUCCI OTTAVIO ANTONIO 387

PILLA MARIELLA 373

DEL GESSO EMANUELA 367

NOLA VITTORIO 308

DI BIANCO MARIA LUISA 301

DEL MIRTO MARIA DETTA MARICA 288

DI GIORGI AUGUSTA 260

FALLICA MATTEO 237

RAINONE ANNALISA 223

DI PALMA RICCARDO 192

DE CHIRICO FABIO 166

ANGELI FRANCESCO 158

BOTTERI GIULIO 144

EVANGELISTA ROSANNA 82

POPOLARI PER L’ITALIA 9.637 voti (6,85%)

NIRO VINCENZO 2.511

FERRAZZANO VINCENZO 1.964

TERRIACA DONATO 1.183

LOMBARDI GIACOMO 965

SCASSERRA MICHELE 759

MATTICOLI MARIA ANTONELLA 729

FASOLINO CARLA 712

DI LALLA GIUSI DETTA GIUSY 439

DE CAPRIO SIMONA 413

ALTIERI CORRADO 369

MARCOVECCHIO LORENZO 265

ROSSI ALESSANDRA 263

MAZZEI GIANFRANCO 150

FERRANTE GIUSEPPE 146

D’ANDREA GIOVANNA 121

CENTRACCHIO EMANUELA 104

LUCIANI PASQUALE 83

VERRECCHIA ALBERTO 83

ROMAGNUOLO ANNA 68

SENESE GIULIANO 65

LEGA PER SALVINI PREMIER 8.425 voti (5,99%)

SABUSCO GUIDO MASSIMO 1.787

CORALLO PASQUALE 1.461

ROCCHIA NICOLA SEBASTIANO PIO 1.344

COLACI RITA LISIA 831

ROSSI ARNALDO 577

FRARACCIO BRUNO 521

SABATINI ROMEO 520

MARTINELLI TIZIANA 377

SCARANO VINCENZO 340

PAOLOZZI LOREDANA 294

TRAMONTANO LUCIA 279

PETRONI LUIGI ANTONIO 174

MASTRANGELO GIOVANNI 90

DI PILLA FEDERICA 83

FARINACCI MARIA 57

VALENTE ILENIA 56

PERRELLA NICOLINO 47

DI IORIO ANTONELLO 46

IZZI BAMBINA 4

DI ROCCO MARTINO 3

COSTRUIRE DEMOCRAZIA 8.072 voti (5,74%)

ROMANO MASSIMO 1.954

TEDESCHI ANTONIO 1.706

CICCARELLA DOMENICO 1.253

IACOVINO VINCENZO ROSARIO DETTO ENZO 1.064

PASTORE LUCIO 637

TERZANO PIETRO DETTO PIERPAOLO 425

D’AVERSA ANGELA 366

TESTAMENTO ROSA ALBA 306

MILANESE ANNA 276

IOCCA ANNARITA 176

D’ILIO FABIO DETTO ARDINI 155

EMANUELE MARTINA 142

CAVEDO NICOLÒ 107

MENICHILLI ROSALBA 106

TARASCO CARMINE DETTO NUCCIO 105

PIZZI VIVIANA 79

SEMPREVIVO GIUSEPPINA 76

PIZZUTO ANTONIO 58

GALANTE MARIA PIERA 32

Commenti Facebook

Articoli correlatiDi più dello stesso autore