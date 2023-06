Regionali/Gravina ammette la vittoria del centro destra, si complimenta con Roberti

Roberto Gravina ha raggiunto la sede elettorale a Campobasso ed ha rilasciato una dichiarazione alla stampa. ” Bisogna riconoscere le sconfitte. Ora devo rispettare la scelta che ho fatto, mi aspetta una nuovo percorso come consigliere regionale. Questa è una esperienza che non può finire qui, dovrà avere un seguito in futuro. La vittoria del Centro Destra è avvenuta perchè ci sono liste di persone di pregressa esperienza politica, che evidentemente sono riuscite ad essere più attrattive”. Per quanto riguarda il risultato a Campobasso, Roberto Gravina si riserva di commentare in seguito.

I complimenti di Roberto Gravina a Francesco Roberti

“L’esito del voto è chiaro: a Francesco Roberti va un augurio di buon lavoro nell’esclusivo interesse dell’intera comunità molisana”. Queste le prime dichiarazioni di Roberto Gravina, candidato alla Presidenza della Regione Molise della coalizione progressista, che ha mandato personalmente un messaggio a Francesco Roberti prima di incontrare i rappresentanti della stampa presso la sede del suo comitato elettorale a Campobasso.

“Sono stati giorni intensi e per molti versi entusiasmanti, non è bastato.

Abbiamo il rammarico di non essere riusciti a convincere la maggior parte dell’elettorato con la nostra proposta di rinnovamento. Il rammarico di non poter guidare direttamente il Molise verso l’orizzonte di sviluppo che abbiamo delineato in questi mesi.

Tuttavia abbiamo anche la consapevolezza di aver gettato le basi per un progetto allargato e alternativo alla destra.

E, soprattutto, abbiamo il dovere e la convinzione di lavorare ad una opposizione concreta e costruttiva, ma certamente netta.

I numeri ci consegnano una regione disamorata della politica e questo deve far riflettere tutte le forze in campo, motivo per cui incentreremo il nostro impegno proprio sul recupero del rapporto tra politica e cittadinanza. Per farlo sarà fondamentale mantenere un contatto costante con i territori oltre che serietà e concretezza all’interno delle istituzioni.

Ringrazio tutte le persone che in qualsiasi modo hanno lavorato al progetto, i candidati e tutte le persone che ci hanno sostenuto in queste settimane. È stato un onore portare avanti la speranza di un Molise diverso dal passato e da domani ricominceremo a lavorare per renderlo possibile.”