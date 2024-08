Realizzazione della Gigafactory di Termoli da parte di ACC, incontro in regione

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, e l’Assessore alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente, hanno incontrato nella Sala Giunta di Palazzo Vitale, questa mattina, venerdì 2 agosto 2024, i rappresentanti sindacali della FIM, UILM, FIOM, FISMIC e UGLM, per un confronto sulla realizzazione della Gigafactory di Termoli da parte di ACC.

Il confronto è stato utile, in vista della riunione plenaria del Tavolo Automotive, convocata dal Ministro Adolfo Urso a Palazzo Piacentini, mercoledì 7 agosto 2024, con le imprese del settore, organizzazioni della filiera e sindacati.

Il Presidente Francesco Roberti ha ribadito, ancora una volta, come l’attenzione della Regione Molise, di concerto col MIMIT, sia massima, poiché entrambe le strutture hanno fatto quanto necessario per le autorizzazioni e dal punto di vista economico, al fine di agevolare la realizzazione del progetto, in parte finanziato con fondi PNRR.

“Sono emersi motivi di spunto e riflessione durante l’incontro, dal quale abbiamo convenuto come sia fondamentale remare nella stessa direzione, perché è volontà comune preservare, in qualsiasi modo, il settore industriale dell’automotive a Termoli – il commento del Presidente Francesco Roberti – Ci siamo confrontati su diverse tematiche che saranno al centro dell’incontro del 7 agosto a Roma, in vista del quale prepareremo un documento redatto di comune intesa. Dobbiamo esser fermi su due fondamentali punti: ACC e Stellantis devono decidere cosa fare e il nostro obiettivo, tutti insieme, è quello di preservare l’industria automobilistica di Termoli con tutto l’indotto”.