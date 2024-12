Provincia di Campobasso: 22 neo dipendenti

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, e il consigliere Gianni Di Iorio hanno incontrato, nella Sala Consiliare di Palazzo Magno, i dipendenti dell’ente, vincitori di concorso, che nei giorni scorsi hanno trasformato il proprio rapporto di lavoro da part-time a full-time.

I 22 dipendenti della Provincia di Campobasso, appartenenti all’Area dei Funzionari e degli Istruttori, sia Tecnici che Amministrativo Contabili, hanno contribuito a dare manforte agli uffici, apportando nuove competenze dell’ente di Via Roma.

“Abbiamo voluto incontrare tutti i dipendenti, vincitori di concorso a tempo parziale, che hanno accettato la proposta della Provincia di Campobasso di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno, al fine di far sentire il nostro sostegno a coloro che, quotidianamente, contribuiscono a offrire servizi ai cittadini e alla collettività, permettendo all’ente di configurarsi come un’istituzione solerte a dare risposte sul territorio – hanno commentato il Presidente Puchetti e il consigliere Di Iorio – La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno è la dimostrazione di come la Provincia di Campobasso sia un ente virtuoso e, a breve, saranno pubblicati nuovi avvisi finalizzati ad altre assunzioni”.

“Stiamo lavorando per una Provincia proiettata nel futuro, in cui innovazione digitale e accelerazione dei procedimenti amministrativi saranno il leitmotiv dell’intera pubblica amministrazione”.

“Prepariamo la Provincia di Campobasso – hanno concluso Puchetti e Di Iorio – a essere un ente pronto alle sfide che la attendono, nell’ottica della riforma delle Province che, prima di essere indirizzata al sistema elettorale con le elezioni a suffragio universale diretto, sia per il Presidente che per il Consiglio, e con la reintroduzione della Giunta Provinciale, dovrà prevedere il ritorno, in capo all’ente, di deleghe quali la cultura e le politiche sociali, così come abbiamo ribadito, a Roma, nel corso dell’Assemblea annuale dell’Unione Province d’Italia”.

Intanto, nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre 2024 si è riunito il Consiglio Provinciale, per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027, predisposto dalla struttura del 1° Settore ‘Risorse Umane e Finanze’ e che passerà all’esame dell’Assemblea dei sindaci.