Progetto GOL: Perchè non funziona, in Molise da Gol ad autogol

Il Molise era ultimo nell’attuazione del programma ‘Garanzia di occupabilità dei lavoratori’ (Gol). Dopo la grande attesa, per avere anche in regione la attivazione del Progetto di Garanzia occupabilità lavoratori, il piano nazionale previsto da Anpal e finanziato dal Pnrr per orientare, formare e reimmettere nel mondo del lavoro diverse tipologie di cittadini, iniziano i problemi.

Il programma Gol prevede tre tipi di attori: i centri per l’impiego, le Agenzie per il lavoro e gli Enti di formazione , in diverse regioni italiane il progetto sta funzionando, in Molise no.

Da diverse segnalazioni che abbiamo ricevuto, da tutta la regione, gli utenti che vogliono candidarsi ai corsi inseriti nel catalogo, non riescono ad accedere al primo step: prendere appuntamento nei Centri per l’Impiego per il profilamento, ossia ricevere un orientamento generale di primo livello, pertanto la formazione non può essere erogata.

Ora, sappiamo che c’è carenza di personale nei CpI, ed è una situazione che si protrae da tempo, ma una soluzione, se si vuole, la si trova. Al di là di riunioni o tavoli, c’è una urgenza oggettiva, e non c’è tempo da perdere. Anche perchè , non partecipando, si perde il diritto all’agevolazione connessa ai percorsi. Ad esempio, senza partecipare al programma, i percettori NASPI o DIS-COLL, Reddito di Cittadinanza o Supporto Formazione e Lavoro perdono i benefici a loro concessi.

Continueremo a monitorare la situazione, sperando che a breve, chi di dovere, trovi una soluzione concreta.