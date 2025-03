Ponte dello Sceriffo, strategie che dovranno condurre alla riapertura al traffico

Al Ministero delle Infrastrutture, a Roma, si è tenuto un incontro per delineare le imminenti strategie che dovranno condurre alla riapertura al traffico, anche dei mezzi pesanti, del Ponte Anacoreta, conosciuto come il Ponte dello Sceriffo. All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale Michele Marone, il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, il consigliere provinciale Angelo Del Gesso (delegato alla Viabilità, Manutenzione e Programmazione delle Opere Pubbliche Stradali, Trasporti) e il Dirigente del 3° Settore Tecnico della Provincia, Pasquale Stoppiello.

Presenti il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Felice Morisco; il Capo Compartimento ANAS Abruzzo-Molise, Antonio Marasco; e il Capo della Direzione Operativa di ANAS, Matteo Castiglioni.

“Ringrazio l’assessore Michele Marone che si è fatto promotore dell’incontro, a testimonianza della collaborazione istituzionale in essere tra Regione Molise e Provincia di Campobasso”, il commento del Presidente Giuseppe Puchetti.

Dall’incontro è emersa la comune volontà, attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, di prevedere nuove indagini sulle rampe del Ponte Anacoreta, che dopo il sisma del 2018 ha subito delle limitazioni al traffico pesante, situazione confermata nel 2021 dopo le verifiche effettuate da una ditta specializzata, incaricata dalla Provincia di Campobasso.

L’ANAS si farà carico di uno studio di vulnerabilità del Ponte Anacoreta, attraverso prove di carico e valutando il livello di esercizio dello stesso ponte, allo scopo di arrivare all’obiettivo della riapertura del tratto di strada al traffico pesante e, in special modo, al passaggio degli autobus di linea, a cui da sei anni è precluso l’attraversamento del Ponte dello Sceriffo.

“Contestualmente a ciò – ha proseguito Puchetti – proseguirà, nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’iter per il passaggio alla competenza dell’ANAS delle Strade Provinciali SP80 e SP150, arterie collegate al Ponte dello Sceriffo. In questo consesso già si è discussa la situazione e, lo scorso mese di novembre, a tal fine è stato chiesto un aggiornamento istruttorio”.

“Siamo usciti tutti soddisfatti dall’incontro – ha commentato l’Assessore regionale Michele Marone – perché si è deciso di iniziare un percorso collaborativo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS, Regione Molise e Provincia di Campobasso, il cui primo passo sarà quello della sottoscrizione della convenzione tra ANAS ed ente provinciale per l’avvio dell’iter che condurrà, in un primo momento, ai controlli statici del Ponte e, successivamente, agli interventi manutentivi indispensabili per la riapertura a tutti i mezzi, senza limitazioni di peso, di questo tratto viario di strategica importanza per le aree interne del basso Molise. Il ringraziamento va a tutte le parti in causa, che hanno mostrato un obiettivo comune da raggiungere con gli enti preposti a disposizione l’uno dell’altro”.