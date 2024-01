Politica/ Roberto De Angelis nominato Coordinatore Regionale di Alternativa Popolare di Bandecchi

Si muovono i partiti in vista della tornata elettorale del mese di giugno, che prevede le elezioni europee e, in caso di election day, anche le amministrative; queste ultime in Molise interessano vari comuni, compresi quelli maggiori a partire da Campobasso e Termoli. Nel mentre alcune sigle politiche hanno rinnovato gli organigrammi interni oppure posto le basì per un maggiore radicamento nel territorio; in quest’ottica lo scorso18 Gennaio Stefano Bandecchi, Coordinatore Nazionale, e Paolo Alli, Presidente, del movimento politico Alternativa Popolare, hanno nominato Roberto De Angelis Coordinatore Regionale del Molise.

Il partito è ora del tutto rinnovato e sotto la conduzione di Stefano Bandecchi, già Sindaco di Terni, sta allargando la sfera dei consensi. L’intento di Bandecchi è quello di lavorare a servizio della società, in modo da riavvicinare il popolo alla politica e risolvere i molteplici problemi dei cittadini. Molti sono stati, ad esempio, i progetti presentati al primo congresso di Alternativa Popolare tenutosi il 27 e 28 Gennaio a Terni; intanto, come detto, il partito nei prossimi mesi sarà impegnato con le elezioni regionali, comunali e anche quelle europee.

Su questo fronte si sta già muovendo in Molise lo stesso De Angelis, che a breve presenterà il programma per le prossime sfide politiche. Chi fosse interessato ad avere maggiori delucidazioni e informazioni potrà scrivere a: [email protected] oppure telefonare al numero 3928495555.