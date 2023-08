Politica/ Orazio Civetta nuovo presidente della Provincia di Campobasso

Dopo Roberto Gravina, decaduto da sindaco di Campobasso in virtù dell’elezione a consigliere regionale del Molise, anche il Presidente della Provincia di Campobasso, neoeletto Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, è stato dichiarato decaduto dal vertice di Palazzo Magno.

Sarà Orazio Civetta, in qualità di vice presidente facente funzioni, a guidare la Provincia di Campobasso.

Il primo cittadino di Ripabottoni, sarà al vertice dell’ente di via Roma fino alle prossime elezioni che saranno convocate in data ancora da stabilire in virtù dei nuovi provvedimenti nazionali che hanno interessato le amministrazioni provinciali.

Roberti di conseguenza è decaduto anche da Sindaco di Termoli; l’incarico pro tempore sarà assegnato a Vincenzo Ferrazzano, attuale assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco

Lo ha decretato il Consiglio Comunale della città adriatica; l’incarico di facente funzioni fino alle prossime elezioni comunali previste per maggio 2024.