Politica/ Il sen. Claudio Lotito nuovo coordinatore regionale di Forza Italia per il Molise

Il senatore Claudio Lotito è il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia per il Molise; succede ad Annaelsa Tartaglione. La nomina, voluta dal presidente Silvio Berlusconi, nel quadro complessivo di riorganizzazione interna al partito in vista delle prossime elezioni europee.

Sono sette i nuovi coordinatori regionali, oltre a Lotito figurano: Sen. Maria Elisabetta Casellati (Basilicata), On. Rosaria Tassinari (Emilia Romagna) ; On. Alessandro Sorte (Lombardia), Dott. Marcello Caruso (Sicilia); Dott. Marco Stella (Toscana); On. Flavio Tosi (Veneto).

Nuovo Capogruppo alla Camera è stato nominato l’On. Paolo Barelli.

Intanto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha manifestato al sen. Lotito gli auguri di buon lavoro e ad Annaelsa Tartaglione i ringraziamenti per il lavoro svolto.