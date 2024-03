La riflessione/ Il centro destra vince alla Provincia di Campobasso: e adesso che succede?

Gli ottimisti diranno che la questione è superabile, i pessimisti invece che la frittata oramai è fatta. Aldilà delle denominazioni civiche delle liste, il centrodestra vince le elezioni e conquista la maggioranza del Consiglio provinciale di Campobasso.

Comunque la si voglia interpretare, non sarà facile, per il presidente Pino Puchetti, governare con una maggioranza contraria; ma c’è una questione da analizzare ed attiene al comportamento che assumerà il consigliere campobassano Alessandro Pascale. Lo stesso si trova nella insolita veste di vice di Puchetti, ma eletto nella coalizione opposta; già in passato ha detto di non soffrire questo ‘status’ e di votare i provvedimenti nell’esclusivo interesse del territorio, a prescindere dalla posizione politica sua e del partito di appartenenza, che però nel frattempo è cambiato.

Pascale, come noto, è passato nelle fila dei Popolari per l’Italia e con questa sigla politica si presenterà presumibilmente alle comunali di Campobasso nel prossimo mese di giugno; stiamo parlando del partito il cui leader locale è Vincenzo Niro, sottosegretario alla Regione Molise, una specie di vice del presidente Francesco Roberti.

Allora la domanda è: Niro permetterà a Pascale un comportamento ondivago o imporrà una linea d’opposizione a Puchetti? Ai posteri l’ardua sentenza.

