Politica / Il centro destra, tra congressi ed elezioni comunali

Si rinnovano gli incarichi nei partiti molisani; dopo il PD, che eleggerà segretario regionale Ovidio Bontempo e presidente Nicola Messere, è stata la volta di Forza Italia, che come il partito in precedenza citato, ha presentato liste unitarie, con un accordo voluto dal coordinatore regionale, il sen. Claudio Lotito. Segretario provinciale di Campobasso è stato eletto Orazio Civetta, sindaco di Ripabottoni, che ere stato sconfitto da Giuseppe Puchetti alle elezioni per il presidente della Provincia di Campobasso, mentre ad Isernia sarà eletto Manolo Sacco, unico candidato, come del resto Civetta.

Restando nel centro destra, il Congresso provinciale di Campobasso di Fratelli d’Italia ha visto riconfermato il senatore Costanzo Della Porta, con votazione unanime e per acclamazione, come presidente provinciale del partito; il parlamentare conferma una leadership forte e potrà agire in libertà e sintonia con gli organismi interni alla sigla politica di appartenenza.

Prossimo importante appuntamento elettorale saranno le elezioni amministrative, che nel 2024 vedranno impegnati alcuni comuni molisani, a partire da Campobasso e Termoli. Nel capoluogo di regione Fratelli d’Italia potrebbe richiedere l’assegnazione della candidatura in virtù della forza elettorale attuale e tra i ‘papabili’ al momento sembrerebbero salire le quotazioni dell’avvocato Fausto Parente, che sarebbe sponsorizzato dal presidente del Consiglio Regionale del Molise, Quintino Pallante; nel novero dei papabili, tutti con pari dignità, anche Salvatore Colagiovanni dei Popolari per l’Italia, molto attivo nelle trattative, che adesso si sarebbero spostate sui tavoli romani. Della partita potrebbero essere anche l’ex- consigliere comunale Francesco Pilone e l’avvocato Stefano Maggiani, quest’ultimo grande amico proprio del senatore Della Porta.

Nelle ultime ore si è rafforzata anche l’ipotesi di candidatura per un esponente di Forza Italia ed in tal senso troverebbe credito il nome del consigliere comunale d’opposizione a Palazzo San Giorgio, Domenico Esposito.

