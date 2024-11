“Perché i medici scappano via dalla Regione? Il disastro nella sanità molisana è tale che l’unica soluzione è levare le tende?

Notizie sempre più preoccupanti sul delicato fronte della sanità molisana ci obbligano ad intraprendere, con il sostegno e l’aiuto dei vertici nazionali del partito, tutte le iniziative politiche e istituzionali possibili per far luce su una situazione che col passare dei mesi si fa sempre più insostenibile”.

Lo dichiara in una nota il segretario regionale di SI Vincenzo Notarangelo. “In Molise – spiega – il diritto alla salute è seriamente compromesso e non sembrano esserci all’orizzonte azioni concrete da parte del governo Meloni per porre rimedio ed evitare un disastro sanitario e sociale che col tempo può assumere proporzioni sempre più drammatiche”.

“Occorre innanzitutto intervenire con urgenza – afferma Notarangelo – sulla carenza di personale, reputo agghiacciante in tal senso l’ultima indiscrezione di stampa che parla di ben sette dimissioni volontarie in Molise, tra medici e operatori. Cosa sta accadendo alla nostra sanità?”.

“Siamo commissariati da un governo che fino adesso ha scelto semplicemente di restare a guardare (filiera istituzionale di centrodestra impalpabile), ho coinvolto pertanto la delegazione parlamentare di SI – conclude – perché noi molisani abbiamo diritto di sapere la verità e soprattutto di avere accesso alla cure con gli stessi tempi, le stesse garanzie e certezze degli altri cittadini italiani”.