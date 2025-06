PD/ Il linguaggio della destra offende il Molise: servono scuse pubbliche

Le parole pronunciate in Consiglio regionale dal Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti,

nei confronti della consigliera del Partito Democratico Alessandra Salvatore, sono gravi e

inaccettabili. Non si tratta di una semplice offesa personale: è l’ennesimo atto di un potere che deride

le fragilità, che strumentalizza la disabilità come insulto, e che non riconosce dignità né

all’opposizione, né ai cittadini più vulnerabili.

Roberti non ha insultato solo una consigliera: ha colpito chi ogni giorno combatte per l’autonomia,

l’inclusione, l’assistenza, la partecipazione. Ha offeso famiglie, studenti, insegnanti di sostegno,

assistenti alla comunicazione, educatori, professionisti e soprattutto le persone con disabilità. Ha

insultato l’intelligenza collettiva del nostro territorio.

Ed è ancora più grave che tutto questo arrivi da chi, solo una settimana fa, ha fatto approvare in

Consiglio il nuovo Piano Sociale Regionale. Un documento che si dichiara attento alle fragilità, ma

che si svuota di ogni credibilità quando chi lo ha propone è lo stesso che usa la disabilità per zittire

l’avversario politico.

Non è un episodio isolato. Anche nelle piccole realtà amministrate dal centro destra – come

Montecilfone, ad esempio, dove guarda caso il primo cittadino è stato mandatario elettorale di Roberti – è prassi consolidata ormai da tempo quella di offendere e insultare chi siede tra i banchi della

minoranza, soprattutto se donna. Questi non sono scivoloni. Sono la cifra politica di una destra che

considera le istituzioni come una proprietà privata, e l’opposizione come un fastidio da umiliare.

Il Partito Democratico del Molise non accetta e non normalizza questo linguaggio. Pretende scuse

pubbliche del Presidente Roberti non solo alla consigliera Alessandra Salvatore, ma a tutte le persone

con disabilità che meritano rispetto e non scherno, alle loro famiglie che affrontano ogni giorno

battaglie di dignità e diritti, agli insegnanti e agli educatori che rappresentano un presidio democratico

contro l’emarginazione e la solitudine. Ma soprattutto chiede un salto culturale, che la destra molisana

non sembra in grado di compiere. Perché chi governa ha il dovere di essere esempio, non emblema

di arroganza.

Noi continueremo a lottare per una politica che parli il linguaggio del rispetto, dell’inclusione, dei

diritti. Una politica dove le parole non feriscono, ma costruiscono. Dove la disabilità non è un insulto,

ma una responsabilità collettiva. Dove la diversità non si silenzia, ma si ascolta.

Candida Stellato – Vicesegretaria Regionale del Partito Democratico del Molise