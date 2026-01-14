Partecipazione della Regione Molise alla Fiera della Seconda Casa di Utrecht, incontro con gli amministratori

Si è tenuto lunedì 12 gennaio presso l’Assessorato Regionale a Turismo e Cultura a Campobasso, organizzato dal Consigliere Regionale Delegato Fabio Cofelice, un primo incontro con sindaci ed amministratori in vista della prossima partecipazione della Regione Molise alla Fiera della Seconda Casa di Utrecht, in programma dal 27 al 29 marzo 2026 nei Paesi Bassi.
Una riunione interlocutoria durante la quale sono state condivise strategie e programmi per avviare la macchina organizzativa che vedrà il Molise, per la prima volta nella sua storia, protagonista di un evento considerato tra gli appuntamenti più importanti in Europa per il turismo residenziale e la promozione del territorio; la Fiera della Seconda Casa di Utrecht, infatti, è una vetrina internazionale, con la quale i Paesi Bassi si collocano nel mercato europeo come punto di riferimento per potenziali acquirenti che sono interessati ad immobili in borghi storici ed aree rurali ancora incontaminate.
“ Per noi è sicuramente una occasione da non lasciarci sfuggire che ci dà la possibilità,non solo di entrare in questo particolare segmento del mercato immobiliare, ma ci da anche modo di promuovere la nostra regione con le sue straordinarie caratteristiche”, questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale, Fabio Cofelice.
“Siamo convinti – ha affermato ancora – che, lavorando insieme con il territorio, riusciremo a portare a casa un ottimo risultato; come assessorato continueremo a lavorare raccordandoci e confrontandoci con le amministrazioni locali, perchè siamo convinti che il dialogo costante con chi vive il territorio sia l’unica strada percorribile per portare in alto il nome del Molise”
