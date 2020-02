Parco Nazionale del Matese/ Consulta: Auspichiamo una seria presa di coscienza da parte delle forze politiche interessate

In occasione del “Consiglio Regionale del Molise”, convocato per il 25 febbraio in modo

MONOTEMATICO sul Parco Nazionale del Matese, le Associazioni affiliate alla “Consulta del

Matese” hanno ritenuto opportuno raccogliere e trasmettere ai Consiglieri Regionali di tutte le linee politiche partecipanti, una folta documentazione finora prodotta sull’argomento.

Il report vuole avere funzione di rammentare il processo costitutivo che, a fasi alterne, sta

cercando di procedere; soprattutto ha finalità di porre in evidenza la necessità di attenersi in modo puntuale alle finalità per cui vengono istituite le “Aree Naturali Protette”.

Le motivazioni che hanno portato le Associazioni del Matese, di entrambi i versanti, sono scaturite giusto dalla necessità di contribuire a che possa svilupparsi un buon processo di costituzione, attraverso la conoscenza intima di chi lo vive e che da sempre fa di tutto per tutelare il Patrimoni del territorio: naturale e culturale (storico-archeologico, di usi, costumi e tradizioni) e delle micro- economie del Matese.

Auspichiamo fortemente una seria presa di coscienza da parte delle forze politiche interessate perché possano essere prevaricati interessi solo di alcune parti, badando esclusivamente al bene comune del territorio del Matese e di chi lo vive.