Nuovo Piano Sociale, Facciolla: “Dubbi e perplessità, il nuovo Piano sociale è una scelta scellerata”

In Consiglio regionale abbiamo discusso del Piano Sociale e abbiamo potuto esprimere tutte le nostre perplessità su un documento tanto atteso quanto deludente.

Innanzi tutto quello che sbalordisce è che nessuna risorsa economica proviene dalla regione Molise, sono tutte risorse nazionali e quindi del FNPS (Fondo Nazionale Politiche Sociali), del Fondo Povertà, del Pnrr che sono straordinarie ed erogabili al bisogno e questo ha come conseguenza il fatto che che resteranno tagliate fuori da possibili aiuti ed interventi moltissime persone che potrebbero averne bisogno.

Non ci convince una riforma che toglie alle periferie e porta al vertice e non tanto per il taglio del numero di Ambiti quanto perché oggi non ci è stato detto come, concretamente questa riforma potrà garantire ai territori la capillarità di intervento necessaria. Se penso ai sindaci che sono in prima linea e che sono punti di riferimento dei loro cittadini, come e cosa potranno rispondere quando le persone chiederanno loro di aiutarle? Sì perché (e chi è stato sindaco come me lo sa bene) i cittadini non si rivolgono al coordinatore dell’Ambito quando hanno un problema, o all’assistente sociale, ma chiedono aiuto al sindaco e non c’è nulla nell’attuale Piano sociale che dimostri una vera conoscenza del nostro territorio dove la prossimità non è riconosciuta nell’ufficio bensì nella funzione pubblica.

Per quanto concerne l’integrazione socio sanitaria il Piano ne parla in maniera aleatoria e questo non consente di capire come e quali ricadute pratica abbia questo Piano. Ricordiamo che nel 2017-2018, nonostante la nostra regione fosse in pieno Piano di rientro, riuscimmo a trasferire un milione e mezzo di euro da utilizzare per le politiche sociali.

Infine ci lascia perplessi l’assenza di spazi servizi innovativi. In 11 anni, tanti ne sono trascorsi dall’ultimo Piano sociale, le esigenze dei cittadini, le loro fragilità sono notevolmente cambiate. Sono aumentati gli spazi di povertà, è cambiato quasi del tutto lo scenario della violenza di genere, sono aumentati gli anziani (portando il Molise al secondo posto in Italia dopo la Liguria per popolazione anziana).

In 11 anni non abbiamo creato nessuno spazio di servizio adeguato e nel nuovo Piano sociale non vedo nulla che tenga conto di questo.

Il nuovo Piano sociale è l’ennesima umiliazione che l’attuale Governo regionale regala ai suoi cittadini. Nei prossimi mesi, ed anni, purtroppo la scelta scellerata di approvare oggi questo Piano sociale, ricadrà su tutti noi.

Vittorino Facciolla