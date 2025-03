Nuove norme per la protezione dei cani per l’istituzione dell’anagrafe canina, D’Egidio e Passarelli presentano pdl

I Consiglieri Stefania Passarelli e Armandino D’Egidio hanno presentato una proposta di legge regionale – contraddistinta con il n. 61 del registro delle proposte di legge della XIII Legislatura- concernente: “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 7/2005, Nuove norme per la protezione dei cani per l’istituzione dell’anagrafe canina”.

Il testo presentato prevede delle modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005 che regola la protezione dei cani per l’istituzione dell’anagrafe canina. In particolare, si propone la riduzione dagli attuali 60 a 30 giorni quale periodo massimo di ricovero e custodia temporanea nei canili comunali per l’espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da parte dell’autorità sanitaria dei cani vaganti e catturati prima dell’affidamento a rifugi per cani o ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento.

I presentato evidenziano come i 30 giorni proposti sono più che sufficienti ai sanitari preposti per svolgere le operazioni di competenza sui cani in loro custodia, ed è quindi possibile accorciare i tempi per poter giungere, per la maggior tutela del benessere animale, ad un’adozione da parte di cittadini con i requisiti previsti dalla legge o da rifugi strutturalmente adeguati al loro stato. Gli stessi Consiglieri presentatori sottolineano ancora come la loro iniziativa sia stata condivisa anche da diversi veterinari che a vario titolo e ruolo si occupano della problematica oggetto della pdl.

L’iniziativa legislativa verrà assegnata ora dal Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante alla Commissione consiliare che si occupa della materia che, dopo l’espletamento dell’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’esame dell’Aula per le determinazioni conclusive.