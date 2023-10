“Noi Moderati”: Giovanni Toti alla presidenza del Consiglio Nazionale, Fabio Cofelice coordinatore regionale

“Noi Moderati”, nel corso del primo congresso fondativo, ha eletto Giovanni Toti alla presidenza del Consiglio Nazionale.

Membro di diritto è il coordinatore regionale Fabio Cofelice.

A partecipare al congresso gli avvocati Antonio Di Renzo e Adriano Iannacone, i quali hanno partecipato ai lavori del partito.

“Consolidiamo un percorso, iniziato con le Elezioni politiche, che credo abbia messo una significativa pietra all’attività di questo governo, portando con sè nel suo dna la moderazione e che abbia contraddistinto le migliori azioni politiche dell’esecutivo sia in politica estera che economica”, queste le prime parole del governatore della Liguria e neo-eletto presidente del Consiglio Nazionale di Noi Moderati, Giovanni Toti.

“Siamo riusciti a proseguire il lavoro avviato con le Elezioni Politiche del 2022 alle Regionali del Molise 2023 – il commento del coordinatore e consigliere regionale Fabio Cofelice – Siamo presenti a Palazzo D’Aimmo come forza moderata del centrodestra e, a tutti i livelli, Noi Moderati si sta organizzando. In Molise abbiamo un valido gruppo dirigente, che ha già iniziato gli incontri e i colloqui per le Elezioni Amministrative 2024, ma anche per costruire la casa dei moderati in Molise”.

“A Giovanni Toti va l’augurio di buon lavoro con l’auspicio di averlo presto in Molise per un incontro coi nostri simpatizzanti, dopo la visita di Maurizio Lupi la scorsa settimana”, ha concluso Cofelice.