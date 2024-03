Nicola Lanza (Azione Civile) : Sanità molisana ed emodinamica al Veneziale d’Isernia

L’ex Presidente di regione e attuale assessore della giunta regionale Michele Iorio insegna, con l’esempio, ai novizi della politica (che siedono ai banchi dell’opposizione e della maggioranza in regione) come essere forza di opposizione e di maggioranza contemporaneamente.

l’assessore Iorio con delega ai rapporti con i ministeri per l’attuazione del piano di rientro sanitario, che ha tutti gli strumenti per contrastare l’accorpamento di emodinamica del Veneziale a CB (compreso la proposta del conflitto istituzionale mettendo in campo una legge regionale di riordino sanitario che garantisca il rispetto dei LEA) cosa decide di fare? Vuole scendere in Piazza a difesa della sanità con il mio amico Emilio Izzo e il Sindaco di Isernia annunciando che parteciperà alla manifestazione promossa da Emilio Izzo e avallata dal Sindaco d’Isernia .

Non aggiungo altro altrimenti sarei offensivo, ma vi ricordo che avete votato loro e avete scelto d’ignorare noi alle elezioni regionali del 2023.

Nicola Lanza Azione Civile