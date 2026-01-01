Nicola Lanza (Azione Civile): La Sanità molisana e le “tende partigiane”

Un tempo avevamo un sistema sanitario pubblico tra i migliori al mondo, un modello riconosciuto e preso ad esempio. Oggi quel modello è stato smantellato. La regionalizzazione e il progressivo spostamento di risorse verso il privato hanno prodotto il disastro che tutti conosciamo.

Al di là degli interessi privati,che sono tanti e ben radicati nel tempo, rimettere ordine in questo caos a prestazioni è ormai una questione di interesse nazionale.

La politica territoriale ha fallito, e non per caso, ha scelto di favorire i pochi, ha consegnato ai commissari governativi la sanità molisana. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, con un sistema sanitario regionale sempre più fragile, precario, inadeguato.

Le diatribe sterili tra centrodestra e centrosinistra non servono a nessuno di noi, tanto quanto la tenda del Sindaco isernino Castrataro, tardiva e divisiva, una farsa che non centra il tema del debito sanitario in capo ai molisani e non indica la strada di un riordino dell’intero sistema sanitario regionale. Senza serietà, senza una politica onesta, ogni iniziativa è destinata a svuotarsi e a fallire.

Nicola Lanza Azione Civile Molise