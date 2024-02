Nessuno “studentato” nell’ ex Hotel Roxy. Salvatore : tutto, purtroppo, come previsto

E’ giunta, dopo settimane di attesa, la risposta del Presidente della Giunta Regionale, Francesco Roberti, alla Interrogazione che la scrivente Consigliera aveva formalizzato in relazione all’immobile dell’ex-Hotel Roxy ed alla procedura INVIMIT.

Con la Deliberazione n. 259/2023, la Giunta regionale aveva disposto l’inserimento dell’ex-Hotel Roxy” -acquistato per circa € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) dalla Giunta Iorio per destinarlo a sede della Regione Molise- nel Piano delle alienazioni immobiliari, distogliendolo dalla destinazione prevista e rendendolo bene “vendibile”. Tale scelta veniva giustificata, dalla maggioranza regionale di centrodestra, sulla scorta della opportunità di partecipare all’avviso, bandito dalla INVIMIT SGR S.p.A., che avrebbe potuto selezionare l’immobile per destinarlo “prevalentemente a funzioni di student housing“.

Abbiamo manifestato da subito le nostre gravi perplessità, non solo perchè con la Delibera citata si palesava la volontà di costruire la sede della Regione Molise sull’area dell’ex Romagnoli (che la città di Campobasso vuole, invece, destinata a parco urbano), ma anche perchè, visto il bando, la destinazione a studentato non era vincolante per la stessa INVIMIT SGR (la quale, avrebbe potuto utilizzare gli immobili acquisiti in maniera differente) e le condizioni dell’immobile (fatiscente e privo di impianti a norma) non erano conformi alle caratteristiche richieste.

Letta la risposta del Presidente Roberti, risulta evidente come le nostre (delle opposizioni) preoccupazioni erano del tutto fondate: da un lato, con determinazione dirigenziale n. 22 del 26/01/2024, è stato approvato il bando di vendita dell’immobile “Ex-Hotel Roxy” (pubblicato in data 07/02/2024 sul sito web della Regione Molise), dall’altro è pervenuta la nota PEC (prot. 18183 del 05/02/2024), in cui INVIMIT SGR ha comunicato ufficialmente che: “… Considerando le finalità dell’Avviso e le tempistiche della Procedura, la SGR non ha incluso, al momento, l’Asset tra gli Immobili Target … Resta inteso che il Vostro ente è da considerarsi liberato dagli obblighi e vincoli derivanti dalla manifestazione di interessi presentata in relazione all’Immobile”.

La Regione Molise, dunque, può vendere l’immobile a chi vuole e l’acquirente potrà fare dell’immobile e dell’area, su cui esso sorge, ciò che vuole.

Lo avevamo detto ed oggi ne abbiamo la prova. Ragioneremo delle iniziative necessarie per mobilitare i cittadini contro le possibilità, che sono oggi aperte, di cementificazione sull’area dell’ex Romagnoli e di speculazione immobiliare sull’area dell’ex hotel Roxy, che deve essere recuperata ed utilizzata per il bene collettivo.

Alessandra Salvatore

Capogruppo PD

Consiglio regionale del Molise