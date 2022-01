Mattarella bis, Ortis: atto di viltà politica indelebile ad opera dei partiti

“Ho votato il magistrato Nino Di Matteo nell’ottavo scrutinio per l’elezione del

Presidente della Repubblica. Una figura che rispecchiava, come anche il giudice Paolo

Maddalena, alla perfezione quegli ideali per difendere i quali mi sono candidato e sono

stato eletto. Il Mattarella bis, per quanto avente una sua evidente logica politica e

istituzionale, rappresenta un atto di viltà politica indelebile ad opera dei partiti,

incapaci di assolvere fino in fondo il loro compito di fronte ai cittadini e al Paese e di

guardare oltre l’attuale quadro”.

Lo afferma il senatore Fabrizio Ortis al termine della settimana che ha portato il

Parlamento in seduta comune a eleggere per la seconda volta Presidente della

Repubblica la figura di Sergio Mattarella.

“Pur consapevole che da solo non potevo certo fare la differenza, ho deciso di dare un

segnale di serietà di cui la politica in questo momento ha tanto bisogno – ha

rivendicato Ortis – Mattarella, da uscente, ha avuto il via libera a larga maggioranza,

ma i partiti votandolo hanno assecondato l’egoismo di Draghi di conservare a ogni

costo la possibilità, in futuro, di essere eletto Capo dello Stato. Certe logiche non mi

appartengono: sono fiero di quanto fatto”.

“Mi auguro a questo punto – ha concluso il senatore – che il Presidente Mattarella,

votato per disperazione dai grandi elettori quando egli stesso non voleva restare al

Quirinale, lavori al meglio negli interessi del Paese. Spiace, ma la politica tutta, dopo

questa settimana, ha perso definitivamente di credibilità”.