Mancati pagamenti della Regione al Gemelli Molise, i sindacati indicono stato di agitazione del personale

” Gemelli Molise è una Struttura sanitaria accreditata con il sistema sanitario regionale e nazionale ed è l’unico ospedale regionale che eroga prestazioni sanitarie, sia in regime di ricovero ospedaliero che di specialistica ambulatoriale, per la cura delle malattie oncoematologiche, cardiochirurgiche e radioterapiche;

– sebbene Gemelli abbia sempre assicurato (e tutt’ora assicura) al sistema sanitario i

livelli essenziali di assistenza, sia in favore di pazienti regionale che extraregionali, la

Regione Molise (Struttura Commissariale) non ha ancora provveduto a corrispondere al nosocomio i relativi pagamenti non solo per il 2022 ma anche per le annualità precedenti (purtroppo risalenti al lontano 2019) per un totale di circa 17 mln di Euro di cui 8.3 mln di fatture emesse, scadute e non contestate;

Considerato che

– Il mancato pagamento delle prestazioni sanitarie rese, perpetrato si è detto negli

ultimi 4 anni, sta causando irreparabili pregiudizi al Gemelli Molise: il nosocomio si trova, infatti, in un gravissimo stato di crisi economico- finanziario in

quanto, per garantire le prestazioni sanitarie ai pazienti, si è esposto per somme considerevoli con le banche e con i fornitori;

– per il corrente mese e i successivi, in assenza di necessari interventi, non sarà possibile

procedere al pagamento degli stipendi, con irreparabili conseguenze sul mantenimento dei livelli occupazionali (il Gemelli conta tra personale dipendente, indotto e professionisti circa n. 470 unità);

-il perdurare di tale situazione determinerà a breve l’inevitabile interruzione

dell’erogazione delle prestazioni sanitarie con conseguenze che potranno essere irreparabili per il diritto alla salute degli utenti e il mantenimento dei necessari livelli essenziali di assistenza.

• La grave situazione di crisi rappresentata non è, dunque, più sostenibile sia per il

nosocomio che per il personale alle dipendenze che per l’utenza bisognosa di cura.

La Società ha già provveduto a chiedere l’apertura di un tavolo tecnico all’illustrissimo Prefetto

di Campobasso al fine di addivenire ad una soluzione di questo increscioso stato di cose “.

Pertanto alla luce di questa comunicazione di Gemelli Molise (prot. GMD 2023/00141 del 25.01.2023), con la quale si annuncia il mancato pagamento degli stipendi del personale e la difficoltà di mantenimento dei livelli occupazionali, i sindacati Fp Cgil, FP Cisl, Uil FPL, Fials Cobas, UGL, AAROI-EMAC SNR- e FASSID indicono lo stato d’agitazione di tutto il personale di Gemelli Molise, ai sensi delle L. 146/90, L. 83/200 e successive modifiche e integrazioni, riservandosi di comunicare successivamente le iniziative di mobilitazione a sostegno dello stato d’agitazione.

Si chiede, inoltre, all’Ill.mo Sig. Prefetto di esperire il tentativo di conciliazione

obbligatorio previsto dalla normativa vigente.