Maltempo/Coldiretti chiede proroga alla presentazione di domande su segnalazione danni

Coldiretti Molise chiede una proroga alla data di presentazione delle domande di segnalazione danni da maltempo che le aziende agricole dovranno presentare ai Comuni ai fini del riconoscimento dello stato di calamità da parte del Ministero dell’Agricoltura. La richiesta è contenuta in una missiva che il Direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, ha inviato al Consigliere Delegato alle Politiche Agricole della Regione Molise, Nicola Cavaliere.

Esprimendo apprezzamento per la tempestiva azione posta in essere dall’Assessorato all’Agricoltura a seguito dei gravissimi danneggiamenti alle colture causati, su gran parte del territorio regionale, dalle intense e prolungate precipitazioni a carattere alluvionale, nonché dalle pesanti infezioni di organismi nocivi che hanno compromesso le produzioni vitivinicole, Coldiretti osserva che la scadenza del 3 luglio per la consegna delle segnalazioni, risulta estremamente ridotto e dunque rischia di vanificare l’operazione.

Infatti, sottolineando che “gli agricoltori si stanno rivolgendo alle nostre strutture presenti sul territorio, come pure alle altre organizzazioni, per essere assistiti nella compilazione del modulo di segnalazione danni da presentare successivamente al proprio Comune di riferimento”, Asolese evidenzia che “purtroppo, in questo periodo, i nostri Uffici tecnici sono gravati dall’attività di compilazione delle domande PAC e delle misure a superfice del CSR in scadenza il prossimo 30 giugno, e non possono, pertanto, assistere gli interessati nel redigere la modulistica”.

Di qui la richiesta di Coldiretti al consigliere Nicola Cavaliere di “voler valutare l’opportunità di concedere una breve proroga della scadenza al 15 luglio p.v.”.