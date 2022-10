M5Stelle Molise: “avviata intesa con sinistra e movimenti civici, pronti ad abbracciare e coinvolgere forze nuove”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Movimento 5 Stelle Molise

Un’intesa percorribile quella che ci vede dialogare con le forze della sinistra e i movimenti civici del Molise. All’indomani delle elezioni politiche abbiamo avuto un incontro con i referenti delle sigle di Sinistra Italiani, Articolo 1 e movimenti della sinistra. Si è trattato di un primo, fondamentale passaggio, che inizia a gettare le basi su una possibile alleanza, la quale, necessariamente, va costruita su contenuti e programmi condivisi.

L’obiettivo da perseguire resta dare un governo regionale in netta discontinuità con il passato, serio, capace e riformatore che non veda più la nostra regione impelagata nelle sabbie mobili dell’inefficienza di un centrodestra non all’altezza di fornire risposte concrete ai cittadini e una visione al territorio.

Il prossimo quinquennio sarà vitale per cambiare marcia e invertire rotta. Di qui la necessità di interloquire con forze sane e scevre da condizionamenti che ci riconoscono l’impegno e la vicinanza ai reali problemi della gente portato avanti in questa legislatura che volge al termine. Lavorare ad un campo progressista, aperto alla società civile e a un ricambio generazionale auspicabile, sono i temi su cui stiamo buttando solide fondamenta.

Vogliamo essere elemento trainante di questo percorso: un ruolo che ci onora, ma al tempo stesso ci carica di responsabilità. Siamo pronti a raccogliere l’ennesima sfida con l’entusiasmo, l’umiltà, la trasparenza che da sempre perseguiamo.

Voltare pagina è possibile e il discorso avviato lascia ben sperare e ci sprona a percorrere un cammino di rinnovamento che metta al centro dell’agenda politica una sanità pubblica di qualità, il lavoro, le infrastrutture, la legalità, l’ambiente, da sempre pilastri portanti della nostra azione.

Questi i temi che muoveranno le prossime iniziative durante le quali cercheremo di allargare e coinvolgere quanti vogliano sposare il nuovo “Progetto 2023” con una idea chiara e strategica per il Molise del futuro.

A margine dell’incontro, in maniera unanime, abbiamo inteso aderire alla marcia della Pace in programma a Roma sabato 5 novembre. Un appuntamento importante per ribadire le ragioni per il rilancio di vere trattative di pace che fermino una guerra insensata che sta provocando morti e distruzione. A riguardo previsto l’allestimento di diversi pullman che partiranno da Termoli, Campobasso e Isernia.