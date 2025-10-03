M5S Molise: “In piazza a Campobasso per Gaza, al fianco della popolazione palestinese e delle mobilitazioni di solidarietà per la Global Sumud Flotilla”

Il MoVimento 5 Stelle Molise ha preso parte questa mattina al presidio che, partendo da Piazza Pepe, ha attraversato Campobasso fino a Palazzo San Giorgio, in solidarietà con la popolazione palestinese e in sostegno alla Global Sumud Flotilla.

La marcia di oggi e lo sciopero generale indetto dai sindacati si inserisce in un quadro drammatico segnato dall’abbordaggio delle imbarcazioni dirette pacificamente a Gaza per consegnare aiuti umanitari. Un atto gravissimo, che conferma quanto il silenzio e l’immobilismo della comunità internazionale stiano alimentando l’impunità e la violenza nei confronti di civili ridotti alla fame.

Il MoVimento 5 Stelle, a livello nazionale e regionale, denuncia senza ambiguità il genocidio in corso a Gaza e la complicità di chi, non intervenendo, accetta la sistematica violazione del diritto internazionale. Le piazze molisane, come quelle italiane, continuano a riempirsi di cittadini che scelgono la via della mobilitazione civile e pacifica per chiedere giustizia, dignità e rispetto dei diritti umani.

La partecipazione del MoVimento 5 Stelle Molise al presidio di Campobasso conferma l’impegno a sostenere ogni iniziativa sul territorio che dia voce a questa indignazione collettiva. Non saremo spettatori passivi: stare nelle piazze significa ribadire con forza che la pace e il diritto alla vita non sono negoziabili.