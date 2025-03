Logistica, Lollobrigida: “Governo vuole favorire export, serve dialogo”

(Adnkronos) – "Da parte del governo, guidato da Giorgia Meloni, c'è la volontà di innestare un sistema di export che abbia non solo le caratteristiche qualitative intrinseche dei nostri prodotti, ma anche la capacità dei nostri operatori di abbattere i costi". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un video messaggio inviato in occasione dell’inaugurazione di LetExpo a Verona, sottolineando che questo “è quello che è avvenuto in molte aree europee, che partivano dietro di noi in termini di infrastrutture e che nel tempo hanno raggiunto dei risultati da lì. In Italia non si è lavorato sempre con una visione strategica, il sistema dei mercati, il sistema degli interporti, la capacità di dialogo spesso limitata tra istituzioni e operatori del sistema è stato un dato non sempre capace di raggiungere il massimo dell'efficienza”. Per questo, ha proseguito il ministro, "incontri come quello organizzato da Alis tendono ovviamente a mettere in condizione di avere un forum permanente di dialogo che ogni anno si confronta, che ogni anno fa dei passi avanti, costringendo anche tutti quelli che a volte hanno agito in maniera scoordinata a riflettere insieme". E ha concluso: "Oggi questo governo vuole coadiuvare il mondo dell'impresa per un dialogo finalizzato ad aumentare il nostro export, l'efficienza di un sistema che deve rispondere alle grandi capacità del nostro sistema imprenditoriale”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)