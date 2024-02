Liste di Attesa e rispetto dei tempi : Modulo di richiesta per attivazione percorsi di garanzia

Il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA), in applicazione del PNLGA, ha l’obiettivo di individuare gli elementi di tutela e di garanzia per il cittadino ed è rivolto principalmente alla promozione del principio di appropriatezza nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e prescrittiva, a garanzia dell’equità d’accesso alle prestazioni. “

Il Piano Regionale di Governo delle liste d’Attesa, prevede altresì l’attivazione di percorsi di tutela e di garanzia per l’accesso alle prestazioni nel caso in cui al cittadino non viene assicurata la prestazione entro i limiti previsti dalla Azienda.

Il medico prescrittore, sia di base che specialista , sia per le prime visite e prime prestazioni strumentali e ambulatoriali è obbligato ad indicare una delle 4 classi di priorità

U- con una attesa massima di 72 ore

B- con una attesa massima di 10 giorni;

D- con una attesa massima di 30 giorni per le visite e 60 per per gli esami;

P- con attesa massima 120 giorni;



Indicazione necessaria perché indica i tempi entro i quali la prestazione deve essere effettuata per garantire al paziente una diagnosi e una cura in tempi adeguati



Quando in fase di prenotazione non vengono rispettati i tempi delle priorità previsti nella prescrizione il cittadino può e deve attivare i percorsi di garanzia previsti nel Piano nazionale, regionale ed aziendale per il Governo delle liste di attesa.

Cosa bisogna fare :

procedere alla prenotazione

Accettare sempre la data di prenotazione;

Se la data non rispetta i tempi della priorità ( U- con una attesa massima di 72 ore; B- con una attesa massima di 10 giorni; D- con una attesa massima di 30 giorni per le visite e 60 per per gli esami; P- con attesa massima 120 giorni) indicata dal medico prescrittore per l’esecuzione della prestazione il cittadino/utente deve attivare i percorsi di garanzia previsti nel PNGLA recepiti nel PRGLA e nei PAGLA.

Un diritto sancito nell’art. 3 comma 13 del d.lgs. 124 del 1998 e richiamato nel PNGLA 2019-21, un diritto ancora poco conosciuto e il CUP non informa.

Cittadinanzattiva Molise ha predisposto il modulo di attivazione dei percorsi di garanzia con il quale si chiede alla ASL e/o Ospedale che :

– vengano rispettati i tempi della prescrizione che in fase di prenotazione sono stati superati;



– vengano attivati tutti i percorsi di garanzia previsti dai predetti piani di Governo delle Liste di Attesa individuando una struttura pubblica o convenzionata che eroghi la prestazioni entro i tempi massimi stabiliti dalla priorità della prescrizione;



– venga, in caso di indisponibilità e sempre nel rispetto del tetto massimo previsto, effettuata la prestazione in intramoenia, senza oneri aggiuntivi salvo la quota compartecipativa del ticket, ai sensi del decreto legislativo n. 124/1998 articolo 3, comma 13;



– ed infine venga , in alternativa e sempre in applicazione dei rispettivi programmi attuativi aziendali del governo delle liste di attesa , rilasciata l’autorizzazione ad effettuare la prestazione presso una idonea struttura privata convenzionata dall’azienda e/o scelta dall’utente.



Consigliamo però di attendere la risposta se si vuole la certezza del rimborso.Il modulo, già editabile è disponibile sul sito di Cittadinanzattiva Molise https://cittadinanzattivamolise.it nelle FAQ Liste d’attesa. Attraverso lo Sportello di Ascolto e tutela di Cittadinanzattiva presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, è possibile avere informazione, orientamento e tutela