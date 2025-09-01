Licenziamento dei lavoratori della mensa del Responsible: Roberti convoca i sindacati

A seguito dell’allarme lanciato da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS Molise, relativo al licenziamento al 31 agosto p.v. dei 17 lavoratori addetti al servizio di ristorazione presso il il Responsible Research Hospital di Campobasso è arrivata la convocazione del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che ha dato disponibilità ad incontrare le Organizzazioni Sindacali il prossimo 3 settembre, per discutere della vicenda. FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS Molise reputano che questo sia un primo, importante segnale di interessamento alla vicenda che dovrà essere seguito, lo si spera, da fatti concreti.

“L’auspicio – continuano le Segreterie Regionali di FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS Molise – “ è quello che alla riunione del 3 settembre prenda parte anche la Presidenza del Responsible Reserch Hospital che, assumendosi le proprie responsabilità si renda disponibile ad individuare una soluzione conservativa dei posti di lavoro di ben 17 famiglie, mandate a casa dall’oggi al domani, dopo aver dedicato una vita ad assicurare i pasti a pazienti, utenti e personale del Responsible, sin dalla nascita della struttura.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a tenere informata la pubblica opinione di tutti gli sviluppi della vicenda, sperando di trovare soggetti istituzionali compatti nel voler individuare una soluzione che impedisca una nuova, ulteriore perdita occupazionale nella regione Molise” – concludono FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS Molise