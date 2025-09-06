E’ legittima la procedura di rilevazione dei debiti della Regione Molise nei confronti dei creditori. E’ quanto è stato stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, che si è pronunciato con sentenza n. 7139/2025 nel giudizio iscritto al n. 708/2025 proposto da Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Economia e delle Finanze contro l’Associazione Industriali del Molise (Confindustria Molise).

Nello specifico, oggetto del contenzioso era la legittimità della delibera regionale n.48 del 29/01/2024 che avviava la procedura di rilevazione dei debiti della Regione Molise nei confronti dei creditori, secondo la disciplina posta dall’art. 1, commi 455-463, della legge 213/2023 (Legge di Stabilità 2024).



Il Piano nazionale consente alle Regioni con disavanzo pro capite superiore a 1.500 euro di arrivare ad una procedura di transazione e rientro dai debiti con soggetti terzi. Tale operazione vede anche l’intervento economico dello Stato; le Regioni interessate si impegnano ad adottare misure interne di “virtuosismo finanziario ed organizzativo”.



Confindustria Molise aveva proposto ricorso davanti al TAR Molise avverso alla delibera regionale, che dava avvio alla procedura di rilevazione e transazione dei debiti, poiché non era ancora stato raggiunto l’accordo e quindi non si sarebbe potuta attivare la procedura di rilevazione del debito; e inoltre non ci sarebbe stato il presupposto per accedere all’accordo in quanto il bilancio della Regione Molise era stato dichiarato incostituzionale. Quindi sarebbe mancata la base per valutare la sussistenza del disavanzo pro capite pari a 1.500 euro. Infine si lamentava l’insufficienza della ‘comunicazione sociale’ della procedura di rientro. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo necessaria la previa stipula dell’accordo Stato-Regione e la trasparenza sul reale livello del disavanzo.



La Regione Molise ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, contestando l’interpretazione del TAR circa il rapporto di precondizione tra l’accordo Stato-Regioni e l’adozione del piano regionale di rientro, sostenendo la sussistenza dell’unico presupposto per attivare la procedura regionale di rientro, ossia la presenza di un disavanzo pro capite superiore 1.500 euro oltre alla correttezza e adeguatezza delle forme di comunicazione utilizzate onde garantire la più ampia conoscibilità del piano adottato



Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’accordo con lo Stato non costituisce vincolo per la redazione ed approvazione del Piano di rientro del disavanzo; assume invece rilevanza il rapporto tra impegno regionale circa le misure di riduzione del debito e accordo stesso per l’erogazione del contributo statale.



Ha sancito anche che unica condizione per l’adozione del Piano di rientro sia la sussistenza di disavanzo pro capite superiore a 1.500 euro. Il dispositivo prosegue con la chiara ed articolata spiegazione di tutte le questioni oggetto del contenzioso. Ritenute anche non fondate le eccezioni di legittimità costituzionale proposte da Confindustria Molise e le eccezioni mosse sulle modalità di pubblicizzazione del piano; di contro è stata sancita la legittimazione di Confindustria Molise ad agire in giudizio.

La decisione finale del Consiglio di Stato, quindi, accoglie l’appello della Regione Molise, riformando la sentenza del TAR e rigettando il ricorso di primo grado di Confindustria Molise. Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore regionale al Bilancio, Gianluca Cefaratti, il quale ha evidenziato come la decisione del Consiglio di Stato confermi l’assoluta correttezza delle procedure seguite dalla Regione Molise ed il rispetto dei rapporti istituzionali.