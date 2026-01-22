Lavoro, sbloccati oltre 2,3 milioni di euro per la mobilità in deroga 2025

Risorse record e tempi rapidi: la Giunta Roberti garantisce continuità a 117 lavoratori e punta
sulle politiche attive.
Il Ministero del Lavoro ha ufficialmente autorizzato il finanziamento della mobilità in
deroga per l’annualità 2025, accogliendo con un anticipo senza precedenti rispetto al
passato il fabbisogno presentato dalla Regione Molise. Grazie alle risorse stanziate dalla
Legge di Bilancio, sono stati sbloccati 2.300.636,52 euro che garantiranno la continuità
del reddito a 117 lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.
Questa approvazione evidenzia un deciso cambio di passo impresso dall’attuale
legislatura: se nel triennio 2020-2022 le somme stanziate riuscivano a coprire 4
mensilità per annualità, oggi l’amministrazione è stata in grado di assicurare una
copertura integrale di 12 mensilità sia per il 2024 che per il 2025, con un impegno
economico proporzionalmente molto più consistente e ottenuto in tempi record.
“Il via libera del Ministero non è solo un atto formale, ma il riconoscimento di una
programmazione seria e tempestiva. In questa legislatura abbiamo voluto invertire la
tendenza: non più interventi posticipati e frammentati di pochi mesi, ma una
copertura finanziaria di un anno intero che dà certezze alle famiglie. I dati
parlano chiaro: lo stanziamento di oltre 2,3 milioni per il 2025 dimostra che il Molise
interloquisce con il Governo centrale con autorevolezza, garantendo una protezione
sociale solida e duratura che restituisce dignità al nostro sistema regionale”, ha
dichiarato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.
Sulla stessa linea l’Assessore regionale al Lavoro, Gianluca Cefaratti: “Questi fondi
rappresentano una boccata d’ossigeno fondamentale per 117 famiglie, ma il nostro
impegno non si ferma all’assistenza economica. Continuiamo a sostenere l’idea che la
mobilità debba essere una fase di passaggio e non un binario morto; per questo
auspichiamo che ogni lavoratore coinvolto sia inserito in percorsi di orientamento e
formazione personalizzati attraverso il Programma GOL e i fondi PNRR.
Abbiamo già fornito i riscontri tecnici all’INPS per accelerare i pagamenti e, grazie al
potenziamento della nostra rete dei Centri per l’Impiego, puntiamo a favorire un
reinserimento reale e dignitoso, allineando le competenze dei molisani alle richieste del
mercato attuale.
Come Assessorato confermiamo massima precisione amministrativa nell’iter di
erogazione e di sostegno ai beneficiari, ribadendo la volontà di non lasciare indietro
nessuno e di trasformare il periodo di sostegno al reddito in una concreta opportunità
di riqualificazione”.
Lavoro, sbloccati oltre 2,3 milioni di euro per la mobilità in deroga 2025
Risorse record e tempi rapidi: la Giunta Roberti garantisce continuità a 117 lavoratori e punta