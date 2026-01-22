Lavoro, sbloccati oltre 2,3 milioni di euro per la mobilità in deroga 2025

Risorse record e tempi rapidi: la Giunta Roberti garantisce continuità a 117 lavoratori e punta

sulle politiche attive.

Il Ministero del Lavoro ha ufficialmente autorizzato il finanziamento della mobilità in

deroga per l’annualità 2025, accogliendo con un anticipo senza precedenti rispetto al

passato il fabbisogno presentato dalla Regione Molise. Grazie alle risorse stanziate dalla

Legge di Bilancio, sono stati sbloccati 2.300.636,52 euro che garantiranno la continuità

del reddito a 117 lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

Questa approvazione evidenzia un deciso cambio di passo impresso dall’attuale

legislatura: se nel triennio 2020-2022 le somme stanziate riuscivano a coprire 4

mensilità per annualità, oggi l’amministrazione è stata in grado di assicurare una

copertura integrale di 12 mensilità sia per il 2024 che per il 2025, con un impegno

economico proporzionalmente molto più consistente e ottenuto in tempi record.

“Il via libera del Ministero non è solo un atto formale, ma il riconoscimento di una

programmazione seria e tempestiva. In questa legislatura abbiamo voluto invertire la

tendenza: non più interventi posticipati e frammentati di pochi mesi, ma una

copertura finanziaria di un anno intero che dà certezze alle famiglie. I dati

parlano chiaro: lo stanziamento di oltre 2,3 milioni per il 2025 dimostra che il Molise

interloquisce con il Governo centrale con autorevolezza, garantendo una protezione

sociale solida e duratura che restituisce dignità al nostro sistema regionale”, ha

dichiarato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

Sulla stessa linea l’Assessore regionale al Lavoro, Gianluca Cefaratti: “Questi fondi

rappresentano una boccata d’ossigeno fondamentale per 117 famiglie, ma il nostro

impegno non si ferma all’assistenza economica. Continuiamo a sostenere l’idea che la

mobilità debba essere una fase di passaggio e non un binario morto; per questo

auspichiamo che ogni lavoratore coinvolto sia inserito in percorsi di orientamento e

formazione personalizzati attraverso il Programma GOL e i fondi PNRR.

Abbiamo già fornito i riscontri tecnici all’INPS per accelerare i pagamenti e, grazie al

potenziamento della nostra rete dei Centri per l’Impiego, puntiamo a favorire un

reinserimento reale e dignitoso, allineando le competenze dei molisani alle richieste del

mercato attuale.

Come Assessorato confermiamo massima precisione amministrativa nell’iter di

erogazione e di sostegno ai beneficiari, ribadendo la volontà di non lasciare indietro

nessuno e di trasformare il periodo di sostegno al reddito in una concreta opportunità

di riqualificazione”.