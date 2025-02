Lavoratori dello stabilimento Fis di Termoli auditi in Regione

Ad essere ricevuti ed ascoltati nella mattinata nella sala della biblioteca Lello Lombardi del Consiglio regionale dai vertici dell’Assemblea legislativa molisana (Presidente, componenti dell’Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni e Capigruppo) nell’ambito dei cosiddetti Incontri del Lunedi con il territorio e le sue evidenze socio-economiche e culturali, sono stati rappresentanti dei lavoratori dello stabilimento FIS Termoli, accompagnati dal direttore della stessa azienda, per la presentazione di proposte per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico a loro beneficio.

Presenti per il Consiglio regionale, oltre al Presidente Quintino Pallante che ha introdotto l’incontro, i Consiglieri Micaela Fanelli, Roberto Gravina, Andrea Greco, Vittorino Facciolla, Alessandra Salvatore. Per la Giunta era presente il Consigliere delegato del Presidente per i trasporti, Roberto Di Pardo.

I rappresentanti dei lavoratori, Bartolomeo Perrotta, Angelo Malatesta e Luigi Ciaramella, nei loro interventi hanno ricordato come ad oggi i mezzi di trasporto pubblico non raggiungono la loro azienda, l’unica fermata untile, infatti, dista dal loro stabilimento 700 metri. Tale condizione crea un significativo disagio per gli utenti occupati presso la FIS che si vedono costretti a percorrere il tragitto in condizioni climatiche sfavorevoli o in orari non sempre sicuri. Ancora i rappresentati dei lavoratori hanno rilevato come la loro Azienda si è impegnata a realizzare un nuovo parcheggio, provvisto di rotonda e fermata con annessa pensilina, adiacente all’entrata principale dello stabilimento proprio allo scopo di agevolare il traffico e le manovre dei mezzi di trasporto. Pertanto, i medesimi lavoratori hanno chiesto ai vertici del Consiglio regionale, ciascuno per le rispettive responsabilità e competenze, di intervenire presso le aziende titolari del servizio trasporto pubblico al fine di modificare opportunamente i loro precorsi includendo negli stessi un’apposita fermata presso i cancelli della FIS. È intervenuto anche il direttore della FIS, ing. Massimiliano Marinucci, che ha evidenziato come la sua azienda è da spere interessata al benessere e alla sicurezza dei propri dipendenti, di qui lo sforzo economico e operativo di realizzare a proprie spese una fermata davanti allo stabilimento rispondente a tutti requisiti previsti dal codice della strada da mettere a disposizione del servizio di trasporto pubblico.

Il Consigliere Di Pardo, ricordando come la questione sia aperta da diversi anni, ha annunciato che la struttura competente della Regione Molise, venendo incontro alle richieste dei lavoratori e dell’Azienda, venerdì scorso ha autorizzato le aziende di trasporto ad utilizzare la nuova fermata a beneficio dell’utenza interessata.

Il Presidente Pallante si è detto soddisfatto dell’epilogo positivo della problematica sollevata dai lavoratori e di come essa abbia potuto ricevere l’annuncio ufficiale della sua soluzione proprio nel corso degli Incontri de Lunedi che il Consiglio regionale svolge con i diversi protagonisti della realtà socio-economica molisana. Incontri che il Presidente Pallante ha ricordato essere funzionali sia ad attivare, se del caso, direttamente azioni da parte dell’Assemblea o dei suoi organismi sia a fare moral suasion nei confronti della Giunta, delle strutture tecniche regionali o di altre istituzioni operanti sul territorio al fine di dare risposte alle questioni sollevate di volta in volta dai diversi interlocutori che hanno chiesto ascolto ai vertici dell’Assemblea legislativa.