Lancio in Molise della call per progetti standard del Programma South Adriatic

La Regione Molise il prossimo 19 giugno ospiterà il lancio della Call dei progetti standard de Programma South Adriatic resa nota dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027 (Italy-Albania-Montenegro).



Possono accedere ai 38 milioni di euro dell’Avviso gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico e gli enti privati senza scopo di lucro. Le attività dei progetti devono svolgersi nell’area del Programma ovvero le due regioni italiane Puglia e Molise e l’intero territorio di Albania e

Montenegro, e i partner devono avere sede legale nei 3 paesi. Il bando, aperto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.46 del 6 giugno 2024 con scadenza al 6 settembre 2024, finanzia progetti standard, con un budget compreso tra 600.000 a 1.500.000 di euro (IPA + cofinanziamento nazionale per singolo progetto, con una durata non superiore a 30 mesi e non inferiore a 18 mesi).



I temi di finanziamento riguardano 4 priorità che mirano a rendere i territori interessati più competitivi, più verdi, connessi e inclusivi.



Le proposte progettuali dovranno mirare a rendere l’Adriatico Meridionale:

Smart, con azioni che mirano a migliorare le condizioni per la crescita e la competitività delle PMI e microimprese.

Green, con focus su Rischi, Biodiversità e Energia.

Connected, con focus sui Trasporti.

Inclusiva con focus su Competenze e Turismo inclusivo.



Il testo completo del bando, compresi i modelli del modulo di domanda, i modelli delle dichiarazioni dei partner, le FAQ e lo strumento di ricerca dei partner sono disponibili QUI. (https://www.italy-albania-montenegro.eu/breaking-news-the-south-adriatic-call-for-standard-

projects-is-open)

I candidati possono cercare potenziali partner compilando il modulo di richiesta. Le ricerche di partner vengono aggiornate sul sito web del programma ogni 15 giorni.

“Stiamo lavorando sui diversi Programmi Interreg che interessano il nostro territorio. Tra questi, il Programma IPA South Adriatic – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cooperazione Territoriale e allo Sviluppo economico Andrea Di Lucente – ci consente di sperimentare iniziative e progetti su tematiche di stretta attinenza con le caratteristiche del nostro territorio. La Call che sarà prossimamente presentata in Molise permetterà ai soggetti interessati di misurarsi su tematiche impegnative ed avvalersi di partenariati qualificati. Riteniamo fortemente che l’Adriatico debba rappresentare un ponte che unisca popolazioni diverse ma animate dal comune intento della concordia e dello sviluppo”.



Per saperne di più è possibile consultare il seguente link:

https://www.italy-albania-montenegro.eu/programme/south-adriatic-2021-27