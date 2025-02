Lancellotta: approvata pdl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù

L’Aula della Camera dei Deputati, nella seduta di mercoledì 12 febbraio 2025, ha approvato la proposta di legge, recante Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù, di cui l’On. Elisabetta Lancellotta è stata relatore in Commissione.

Un nuovo strumento, che si aggiunge a quelli già esistenti, per promuovere la pratica sportiva nelle scuole, il commento dell’On. Elisabetta Lancellotta, deputato di Fratelli d’Italia e Consigliere Nazionale del CONI.

“Favorire lo sport nella scuola significa rimarcare il valore educativo della pratica sportiva come strumento di inclusione, di socializzazione, di promozione delle pari opportunità e, particolarmente, di promozione della cultura del rispetto delle persone. La nuova normativa, tra l’altro, introduce e presta molta attenzione alle discipline sportive nelle quali possono gareggiare insieme studenti normodotati e studenti con disabilità. Praticare sport nelle nostre scuole stimola i nostri ragazzi ad un sano agonismo, sempre improntato ai valori della lealtà e del rispetto delle regole, per apprezzare i piccoli o grandi obiettivi conquistati con sacrificio o per imparare a gestire le sconfitte”, continua il deputato di Fratelli d’Italia.

“Sono tante le misure che il Governo Meloni e la maggioranza parlamentare stanno adottando per favorire la pratica sportiva, dal riconoscimento dello sport in Costituzione alle significative risorse economiche stanziate per le infrastrutture sportive. Oggi, con l’approvazione di questa proposta legislativa, l’avvio dei Nuovi Giochi della Gioventù consentirà ai nostri ragazzi di poter vivere una bellissima esperienza di vita sportiva che, tanti di noi, hanno vissuto anni fa e ricordano con piacere”, conclude Elisabetta Lancellotta, deputato di Fratelli d’Italia e Consigliere Nazionale CONI.