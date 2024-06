La Uiltucs plaude al rinnovo del CCNL Turismo pubblici esercizi

La UILTuCS Molise, nelle persone del Segretario Generale Pasquale Guarracino e della Responsabile regionale del settore Lidia De Benedittis, comunica con estrema soddisfazione che nella giornata di ieri 5 giugno, dopo una estenuante trattativa svolta dalla Segreteria nazionale con le associazioni datoriali FIPE, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE E AGCI, si è finalmente giunti al rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, aderenti alle predette Associazioni.

Sulla trattativa hanno di fatto influito gli importanti risultati dello sciopero del 4 giugno dei lavoratori del settore facenti capo alle imprese aderenti alle Associazioni ANIR ed ANGEM, sciopero particolarmente sentito dagli iscritti alla UILTuCS Molise, che hanno partecipato numerosi.

Il CCNL rinnovato, in una stagione contrattuale particolarmente sentita e difficile, apporta benefici economici e normativi importanti per i lavoratori del settore: l’aumento contrattuale, a regime, sarà pari a 200 euro, la vigenza del CCNL, quadriennale, sarà dal 01 giugno 2024 al 31 dicembre 2027 dal punto di vista normativo, il nuovo contratto prevede l’aggiornamento dei profili professionali, l’attenzione per alcuni temi del lavoro e la lotta all’inflazione, la trasparenza retributiva e il contrasto a violenza e molestie di genere.

“Da parte nostra va il ringraziamento al Segretario Generale Paolo Andreani ed alla struttura nazionale tutta, che mai hanno piegato la testa di fronte alle ostilità, che hanno saputo stimolare i territori, facendo confluire tutti i lavoratori su posizioni da difendere con le unghie e con i denti e che hanno portato a casa un grande risultato” – concludono Guarracino e De Benedittis.