La strage silenziosa dei morti sul lavoro in Molise, Notarangelo: “Noi faremo sempre più rumore”

Sinistra Italiana guida la battaglia contro un fenomeno sempre più preoccupante, che vede la nostra regione in zona arancione e sopra la media nazionale

“In Molise di lavoro si muore, nell’indifferenza e nel menefreghismo generale. L’Osservatorio di Vega Engineering ha infatti classificato la nostra regione in zona arancione, con un’incidenza superiore al 25% rispetto alla media nazionale. Un preoccupante aumento degli incidenti che purtroppo è inversamente proporzionale allo sviluppo di una terra sempre più abbandonata e in difficoltà”.

Lo rivela in una nota il segretario regionale di SI Vincenzo Notarangelo.

“Il problema – spiega – è innanzitutto culturale: i temi della prevenzione e della sicurezza sono quasi completamente assenti nel dibattito pubblico locale, ignorati dall’agenda politica quando invece dovrebbero rappresentare una assoluta priorità. Si rincorrono, a destra ma purtroppo pure a sinistra, argomenti più patinati e mediatamente accattivanti, dimenticando invece ciò che conta davvero: la salvaguardia di tutte quelle persone che lavorando permettono al territorio di sopravvivere”.

“Sinistra Italiana – conclude Notarangelo – ha in programma diverse iniziative sociali e politiche, a livello regionale e nazionale. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento, puntando ad incrementare e a rendere più incisive le attività di formazione e prevenzione. Fondamentale poi è il contrasto alla precarietà e all’illegalità, che da noi vige ancora in molti settori e che contribuisce non poco ad aumentare i rischi”.