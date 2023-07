Istituzione di un’unica Zona Economica Speciale (ZES) per l’intero Sud Italia, opportunità per il Mezzogiorno

L’istituzione di un’unica Zona Economica Speciale (ZES) per l’intero Sud Italia e l’inizio di un confronto per rendere strutturale la misura ‘Decontribuzione Sud’: questa la proposta del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, accolta dalla vicepresidente della Commissione Ue con delega alla concorrenza, Margrethe Vestager.

“Un grande risultato raggiunto dal Governo Meloni relativamente alle politiche in favore del Mezzogiorno – commentano i parlamentari molisani di Fratelli d’Italia, il Senatore Costanzo Della Porta e l’Onorevole Elisabetta Lancellotta – Quando questa misura entrerà in vigore, considerando che già c’è stato il parere favorevole proveniente dall’UE, tutto il Meridione potrà sfruttare una grande occasione, considerando che tutte le aree rientreranno nei vantaggi della ZES, senza più necessità di ricorrere alle perimetrazioni che, ad oggi, escludono alcune zone della stessa area. Pensiamo a quanto sarà importante questa misura per il territorio molisano e per il suo programma di sviluppo economico. Plaudiamo all’azione del Ministro Raffaele Fitto, grazie al quale ancora una volta viene evidenziata la centralità del tema dello sviluppo del Sud per il Governo Meloni”.