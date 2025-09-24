“Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria”, proposta di legge regionale

“Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria”, è il titolo della proposta di legge regionale presentata dai Consiglieri Micaela Fanelli, Alessandra Salvatore e Vittorino Facciolla.

L’iniziativa legislativa -contraddistinta con il n. 77 del Registro delle proposte di legge della XIII Legislatura- prevede l’istituzione dell’ “Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria” con il compito di: monitorare l’evoluzione del fenomeno, raccogliere e analizzare dati aggiornati sulle chiusure degli sportelli sui territori; promuovere e attivare iniziative volte a consolidare la presenza di servizi bancari nelle aree più disagiate venendo incontro ai cittadini anziani e alle persone non autosufficienti; favorire la collaborazione tra le istituzioni locali e le realtà economiche e sociali al fine di individuare soluzioni innovative per garantire i servizi bancari ai cittadini e agli operatori economici.

La chiusura ormai diffusa di molti sportelli bancari in Molise -spiegano i presentatori nella relazione illustrativa della pdl – crea sia danni sia allo sviluppo delle piccole e medie imprese presenti sul territorio che difficoltà ai cittadini anziani e alle persone non autosufficienti che non possono sopportare spostamenti chilometrici, oltre che forti disagi ai dipendenti che vi lavorano.

Ne consegue che “la costituzione -aggiungono i propositori- di un’apposita normativa regionale in Molise con la creazione di un Osservatorio permanente (unito a possibili interventi, mirati e concordati con il Governo nazionale, di sostegno alla presenza bancaria fisica e all’alfabetizzazione digitale) può contribuire in modo significativo a: contrastare la desertificazione bancaria; sostenere l’economia delle PMI; tutelare i cittadini più vulnerabili; rallentare lo spopolamento dei piccoli comuni”.

L’iniziativa legislativa verrà ora assegnata dal Presidente del Consiglio regionale alla Commissione permanente che si occupa della materia che, dopo aver svolto l’istruttoria ed espresso il parere di competenza, la invierà all’Aula per le determinazioni conclusive.