In Molise, è in funzione il servizio di raccolta e smaltimento delle carcasse animali?

L’ho chiesto per iscritto alla Asrem, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni relative a resti di cinghiali disseminati sul territorio regionale. Carcasse abbandonate da settimane, in avanzato stato di decomposizione, senza che sia stata adottata alcuna precauzione di ordine sanitario. Lungo le strade, nei campi, nei boschi, a ridosso delle aziende agricole e zootecniche.

Con tutti i conseguenti rischi per gli esseri umani, ma anche e soprattutto per gli allevamenti, che stanno combattendo una strenua battaglia contro la peste suina africana, di cui gli animali selvatici sono i primi portatori.

Da notizie apprese informalmente presso l’Azienda Sanitaria, pare che fino a novembre 2024 sia stato attivo il servizio di raccolta e smaltimento, affidato ad una ditta esterna, che provvedeva a prelevare e portare le carcasse presso l’Istituto Zooprofilattico per le analisi e lo smaltimento. Poi, però, qualcosa è saltato. L’Istituto, non si sarebbe più reso disponibile a farsi carico dell’eliminazione delle stesse, il contratto con la ditta non sarebbe stato rinnovato e, di fatto, i resti animali non sono stati più raccolti, suscitando legittimi timori tra i cittadini, molti dei quali mi hanno segnalato, con tanto di foto, questa situazione tanto surreale, quanto pericolosa.

Per capire come stanno le cose e per sollecitare interventi immediati, ho interpellato direttamente l’Asrem, chiedendo informazioni non solo sulla presenza o meno del servizio di recupero e smaltimento, ma anche sulle procedure da adottare nei casi di sospetta peste suina e come vengono smaltite le carcasse, che non possono essere lasciate abbandonate, per evidenti rischi sanitari.

Attendiamo, dunque, le risposte ufficiali dell’Azienda, ma insistiamo fin d’ora per l’individuazione e il prelievo immediato di tutti i resti animali disseminati sul territorio regionale, che rappresentano un pericolo reale per la salute pubblica e per gli allevamenti.

Micaela Fanelli