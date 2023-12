In Molise, almeno 30 Comuni rischiano di diventare, cattedrali nel deserto. L’impegno di Italia Viva

Lo spopolamento delle aree interne della regione Molise, come quasi il 60% territorio italiano, è a rischio spopolamento.

In Molise, almeno 30 Comuni rischiano di diventare, di qui a pochi anni, cattedrali nel deserto.

Evidentemente le azioni portate avanti dai precedenti Governi, sia nazionali che regionali, non sono stati sufficienti ad arginare questo fenomeno.

Per questo motivo, Italia Viva, dal mese di gennaio 2024, darà il via a una serie di seminari aperti agli studenti, sia delle scuole superiori che universitari, finalizzati a un dialogo volto a trovare nuove proposte e soluzioni, da proporre alle istituzioni locali e nazionali.

Lo scopo è quello di stimolare chi governa ad approvare misure legislative per scongiurare questo pericoloso fenomeno.

Avviare un’attività commerciale in un piccolo centro è diventata una necessità sociale, ma per far ciò è indispensabile adottare soluzioni finalizzate, ad esempio, ad agevolare la modernizzazione delle strutture tecniche di chi sarebbe propenso a investire nei piccoli Comuni.

Negli incontri tratteremo anche un altro importante argomento: quello di favorire politiche affinché strutture, non solo produttive, possano nascere nei piccoli Comuni, in modo da ripopolarli e scongiurare il pericolo di desertificazione sociale in quelle comunità caratterizzate già da poche centinaia di abitanti, tra l’altro con una avanzata età media.

Italia Viva Molise, che parteciperà alle Elezioni Amministrative 2024, vuol porsi al fianco della politica in maniera costruttiva, al fine di dare un contributo per lo sviluppo del nostro territorio.

Angelo Santoro

Coordinatore Regionale

Italia Viva Molise