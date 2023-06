Il Segretario Nazionale  di Riconquistare l’Italia Lorenzo D’Onofrio interviene a sostegno di Emilio Izzo

Interviene ( con una nota), a sostegno della lista “IO NON VOTO ( i soliti…noti) con Emilio Izzo Presidente, il Segretario Nazionale di Riconquistare l’Italia l’Avvocato Lorenzo D’Onofrio, già candidato alla Camera dei Deputati con Italia Sovrana e Popolare nel 2022.

Lorenzo D’Onofrio segretario Nazionale di Riconquistare l’Italia: ELEZIONI REGIONALI MOLISE

“Congratulazioni e un grosso in bocca al lupo, anche a nome di Riconquistare l’Italia, al nostro Cosmo Cutone e all’amico Nicola Lanza, che saranno candidati al Consiglio Regionale del Molise per le elezioni che si terranno il 25 e 26 giugno, in un progetto nato grazie alla collaborazione sul territorio sviluppata con l’esperienza di Italia Sovrana e Popolare.”

Sosteniamoli!