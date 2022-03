Il Partito Democratico promuove  il “Progetto Accoglienza Ucraina”

Anche nella nostra Regione, da quel terribile 24 febbraio 2022 sono già arrivati, per ora tramite i contatti personali e familiari, alcuni delle migliaia di profughi che scappano da una guerra inimmaginabile per molti fino a qualche mese fa.

Davanti al grido di bisogno e all’evidente necessità di solidarietà proattiva e concretissima è immediatamente nato, nel cuore e nella testa del Partito Democratico il “ Progetto Accoglienza Ucraina”, che prevede il coordinamento unitario della raccolta e della messa in rete delle disponibilità personali di iscritti, elettori e simpatizzanti del Partito Democratico.

Come tutti gli altri cinquemila circoli del Partito Democratico, anche i nostri qui in Molise I circoli del Pd si saranno i luoghi della socializzazione, della alfabetizzazione italiana, del tempo restituito e condiviso, i luoghi dell’incontro e del sostegno per le donne e i bambini ospitati nel nostro Paese. Una grande operazione di accoglienza in coordinamento con la comunità ucraina già domiciliata o residente per avviare percorsi di accoglienza e integrazione.

Anche la comunità del Partito Democratico molisano vuole così contribuire al consolidamento della rete europea dell’accoglienza, che vede innanzitutto il coinvolgimento di tanti soggetti nel SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, coordinato dalle Prefetture italiane.

Questa nostra iniziativa si aggiunge alla promozione della campagna di donazioni già avviata da UNHCR, Unicef, Croce rossa, Sant’Egidio e Soleterre.